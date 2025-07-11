川普将视察德州洪灾灾区

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（法新社休士顿11日电） 美国德州日前山洪暴发，造成至少120人丧生，其中包括数十名儿童，目前仍有逾170人失踪。各界针对灾情应变作为的质疑声浪日益高涨，总统川普预定今天前往灾区视察。

这名共和党领袖与第一夫人梅兰妮亚．川普（Melania Trump）将赴重灾区德州中部丘陵地区（Hill Country）慰劳第一线救援人员并会见地方官员。当地一周前豪雨来袭而河水泛滥，冲走房屋、树木、车辆与民众。

他们预计中午前后抵达克维（Kerrville），这个城市位在灾情最严重的克尔郡（Kerr County），当地至少有96人罹难。

6日被问及是否会视察灾区时，川普告诉记者：「我本来今天就要去，但我们去了只会妨碍他们的工作。」

针对逾170名失踪者的紧急搜救工作进入第8天，救援人员持续在成堆瓦砾与泥滩中搜寻。失踪者包括5名参加夏令营的女孩。

但由于本周尚未传出有人获救的消息，外界担忧死亡人数可能会持续攀升。

面对有关削减联邦机构预算而影响救灾的质疑，川普一概轻描淡写，并将这场灾难形容为「百年一遇的浩劫」，强调「没有人预料得到」。

美国国土安全部长诺姆（Kristi Noem）昨天为这次应变行动辩护，称其「迅速且有效率」。

但她先前曾表示，川普希望「升级这套老旧气象预警系统的技术」。