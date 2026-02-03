川普扬言后果自负 伊朗称已下令展开核谈判

（法新社德黑兰3日电） 在美国总统川普威胁若无法达成协议将有「不好的事情」发生后，伊朗总统裴泽斯基安今天证实，他已下令展开与美国的核谈判。

裴泽斯基安（Masoud Pezeshkian）在社群平台X上发文表示：「我已指示我的外交部长，在合适的环境下，在没有威胁和不合理期望的环境中，寻求公平且公正的谈判。」

他说，谈判将在「符合我国国家利益的框架内」进行。

在上月反政府抗议活动达到高峰后，伊朗当局对示威者进行致命镇压，华府随后派遣一个航空母舰打击群前往中东。

美国总统川普曾表示，他仍希望华府能与伊朗「达成某种协议」，但他昨天警告说，如果无法达成协议，「可能会发生不好的事情」。

德黑兰方面坚称希望透过外交途径解决问题，同时也矢言将对任何侵略行为做出无限制的回应。

伊朗一再强调，谈判应仅聚焦于核问题，拒绝就伊朗飞弹计画或国防能力进行协商。

伊朗外交部长阿拉奇（Abbas Araghchi）在昨天播出的美国有线电视新闻网（CNN）专访中表示，与美国达成核协议是有可能的。

他说：「因此，如果美国谈判团队遵循川普总统所说的，达成一项公平且公正的协议，以确保没有核武器，那么我认为有可能进行另一次会谈。」

他补充说：「所以，如果情况是这样，我有信心我们能达成协议。」

伊朗最高领袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）先前曾警告，如果美国攻击伊朗，将引发一场「区域战争」。