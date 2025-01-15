川普扬言要合并美加合并 9成加拿大人坚决说不

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（法新社渥太华14日电） 美国总统当选人川普扬言要让加拿大成为美国第51个州，这个计画虽不太可能实现，却已燃起这个北方邻国的国家自豪感，同时引发加拿大对这个气势凌人国家的反感。

对此，加拿大总理杜鲁道（Justin Trudeau）总结许多加拿大人的情绪时说道：「加拿大绝不可能成为美国的一部分。」

雷德民意测验机构（Angus Reid Institute）新民调显示，9成加拿大公民反对与美国合并的想法。

许多加拿大人告诉法新社或透过社群媒体表示，在北纬49度以北的加拿大地区，他们将字母Z念作Zed，而非美国的Zee，测量温度时采用摄氏而非华氏为单位，也无法接受需要付费看医生的制度。

加拿大人开玩笑地提议在美国国旗上添加一只海狸或一片枫叶，并担心若成为美国的一部分，是否还能继续开口闭口就说「抱歉」，同时苦恼谁该负责告诉英王查尔斯三世（King Charles III），加拿大将退出大英国协。

温哥华一间脱衣舞俱乐部在广告牌上打趣写着，「永远都拼neighbours，永远不拼成neighbors」，强调加拿大人不会追随美式拼音。

即使是部分所谓的「川粉」，也对两国合并一事不感兴趣。

多伦多川普支持者寇迪斯（Paul Koidis）告诉法新社：「我以身为加拿大人为傲。我爱这个国家。我乐于造访美国，乐于在美国做生意，但加拿大才是我的家。」

加拿大前总理克瑞强（Jean Chretien）透过公开信表示，川普「让加拿大人比以往任何时候都要团结！」，称川普的言论不仅「侮辱人」，「且对我国主权构成前所未有的威胁」。

他说：「我们在可以想像得到最崎岖艰困的地理环境中建立一个国家，我们克服种种逆境做到了。我们虽然看似随和、温文儒雅，但请搞清楚，我们有骨气、坚韧不拔。」

来自加拿大西部亚伯达省的历史系学生康诺里（Michael Connolly）指出，像他这样不支持川普的加拿大人，对川普的言论感到愤怒。

他说，「我们是一个主权国家，拥有独特的身分与文化，值得受到尊重」，并呼吁渥太华当局「反击美国的帝国主义」。

在加拿大东部的魁北克省，川普扬言对加拿大施加「经济压力」以实现其目标的言论，已成为侯西（Marie-Josee Roussy）亲友间谈论的严肃话题。

侯西说，他们都不希望加拿大成为美国第51州，「我们当邻居很好，互相帮忙、合作，但我们不想成为美国人」。

她告诉法新社，她只要「一跨越边界，就能感受到差异」，尤其是美国猖獗的枪枝暴力、贫富差距鸿沟及结构性种族歧视等问题。

她表示，有关美加合并的言论「都是胡扯，但也开始让我们感到害怕」。