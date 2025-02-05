川普拟用美援换稀土矿物 乌克兰矿藏储量一览

afp_tickers

4 分钟

（法新社基辅4日电） 美国总统川普表示，美国可以向乌克兰提供援助对抗俄罗斯的入侵，以换取乌克兰的「稀土」金属，这些关键元素广泛应用于电子产品。

以下是乌克兰整体矿藏储量概况以及美国的战略和商业利益；其中一些矿藏位于莫斯科当局把持的地区。

●「关键」矿物

川普昨天表示，他希望谈判达成协议，当中由基辅当局保证供应特定类别的稀土金属。

美国地质调查所（US Geological Survey）报告指出，美国部分关键矿物仰赖进口，而中国是这类矿物的主要产地，包括稀土。

●矿藏价值15兆美元

富比世乌克兰（Forbes Ukraine）2023年4月估计，乌克兰的矿藏储量达1110亿吨，价值14.8兆美元，其中多为煤矿和铁矿。

但是这类矿藏有超过7成位于俄罗斯部分把持的顿内茨克州（Donetsk）和卢甘斯克州（Lugansk），以及俄军正步步逼近的第聂伯罗彼得罗夫斯克州（Dnipropetrovsk）。

「华盛顿邮报」2022年8月曾估计乌克兰矿藏储量价值高达26兆美元，而近半矿藏都位于俄罗斯掌控地区。

●价值380亿的锂

锂的需求正急速上升，它在绿色能源转型中是制造电动车电池的关键材料。

富比世乌克兰2023年写道，乌克兰拥有3300万吨的锂矿，价值380亿美元。

俄罗斯正在顿内茨克地区的舍甫琴科（Shevchenkivske）大型锂矿矿床附近推进，已夺下札波罗热州（Zaporizhzhia）克鲁塔巴尔卡（Kruta Balka）另一个矿床。

●庞大钛矿储量

乌克兰在2022年一场投资简报中表示，乌国是全球前10大已探明钛储量的国家之一，占全球产量7%。

根据美国地质调查所统计，截至2023年，美国逾95%的钛仰赖进口。钛广泛应用在航空航太及电子产业。

●1900万吨的石墨

乌克兰政府表示，乌国是世界前5大石墨矿储国之一，拥有约1900万吨的石墨矿。

根据美国地质调查所数据，俄罗斯入侵前，乌克兰年产石墨约1万吨，但2023年因俄乌战争导致产量大减95%。

截至2023年，美国所有的石墨完全依赖进口。石墨广泛应用于工业用途，包括电池生产。

●铁矿

根据「世界矿业数据」（World Mining Data），乌克兰在2022年全球铁矿产量中排名第10。

「基辅邮报」（Kyiv Post）报导，在俄罗斯2022年全面入侵前，乌克兰是全球第5大铁矿出口国，2021年出口额达68亿美元。

●铀矿等其他元素

乌克兰还拥有丰富的其他战略矿产，包括铀、锰、汞及镓，其中镓广泛应用于电子产品生产。