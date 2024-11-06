川普控宾州选举舞弊 费城官员：指控毫无事实根据

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（法新社华盛顿5日电） 美国共和党总统候选人川普今天试图削弱兵家必争之地宾州最大城市费城的投票公信力。宾州除了是民主党的票仓外，也是这位前总统2020年指控选举舞弊的其中一州。

有报导指出，费城选民投票率格外高，川普表示费城存在「大规模舞弊的说法」。一名官员立即否认此说法，称这是「散布假消息的另一个例子」。

川普在他自创的社群平台Truth Social上写道：「执法人员要来了！」

他未提供任何证据来支持他的说法，而此时在选情紧绷下，美国民众纷纷出门投票。民调显示，川普和贺锦丽（Kamala Harris）支持率几乎不相上下。

费城地方检察官克拉斯纳（Larry Krasner）说：「执法机构完全没有事实依据支持这种荒谬的指控。如果川普有任何事实依据来支持他的荒谬指控，我们现在就想要看到。」

共和党籍费城选委会官员布鲁斯坦（Seth Bluestein）说：「这项指控完全没有事实依据。费城的投票作业一直安全可靠。」

费城警方没有立即回应对川普指控的评论请求。

川普拒绝承认他在2020年总统大选中败给拜登，最终引发川普支持者暴力攻击美国国会大厦，试图阻止选举结果认证。

如果川普今年再次败选，预计他将拒绝接受结果，加深外界对本已紧绷且严重两极化的美国出现混乱和暴力的担忧。

川普已经开始质疑摇摆州宾州投票的公正性，而宾州是决定下届白宫主人的关键。

宾州民主党籍州长夏皮洛（Josh Shapiro）上周接受美国有线电视新闻网（CNN）访问时驳斥川普的指控，指出担任宾州检察长时，曾驳回川普及其盟友对2020年选举结果提出的43项挑战。

当今天被问及是否会接受2024年大选败选结果时，川普做出有所保留的回应。

他说：「如果我输了选举，且选举是公平的，我会是第一个承认的人。到目前为止，我认为选举是公平的。」