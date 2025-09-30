川普提加萨20点和平计画 巴勒斯坦人斥闹剧

（法新社加萨市29日电） 美国总统川普今天发布加萨20点和平计画，然而对饱受战争蹂躏的加萨居民来说，川普提出的和平计画是一场未能结束战争的闹剧。

川普今天公布旨在结束战争的20点计画，以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在两人于白宫举行会谈后表示支持这项计画。计画内容呼吁停火、巴勒斯坦伊斯兰主义组织「哈玛斯」（Hamas）释放人质、哈玛斯解除武装，以及以色列逐步撤出加萨。

其他关键要点包括部署「临时国际稳定部队」，以及成立由川普本人领导，并有其他外国领袖参与的过渡当局。计画还规定，哈玛斯和其他武装派别将不会以任何形式直接或间接参与加萨的治理。

根据法新社汇整以色列官方数据统计，哈玛斯史无前例的袭击导致1219人死亡，其中大部分是平民。在这次袭击中被巴勒斯坦武装分子劫持的251名人质中，仍有47人留在加萨，其中包括以色列军方称已亡故的25人。

根据联合国认为可信的哈玛斯治下卫生当局数据，以色列的报复性攻势迄今已造成至少6万6055名巴勒斯坦人丧生，他们大部分也是平民。

39岁的朱德（Ibrahim Joudeh）在加萨南部马瓦希（Al-Mawasi）所谓人道主义区的避难所告诉法新社：「这个计画显然不切实际。」

这位电脑程式设计师说：「它的起草条件是美国和以色列知道哈玛斯永远不会接受的。对我们来说，这意味着战争和苦难将继续下去。」

52岁的纳沙（Abu Mazen Nassar）同样悲观，他担心这项计画意在诱骗巴勒斯坦各派系释放被扣押在加萨的人质，却不会换来和平。

纳沙说：「这完全是操控。在没有官方保证结束战争的情况下，交出所有囚犯意味着什么？」

他说：「我们人民不会接受这场闹剧…无论哈玛斯现在对这项协议做出什么决定，都为时已晚。」