川普提名随扈主管 接任特勤局长

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（法新社华盛顿23日电） 美国总统川普今天提名特勤局干员柯兰（Sean Curran）出任特勤局长。柯兰曾在川普于宾州遭暗杀时冲上演讲台，保护川普免受枪手进一步攻击。

原先的特勤局长奇铎（Kimberly Cheatle）在川普于宾州遭枪击后辞职，罗威（Ronald Rowe）随后担任代理局长。

柯兰是川普遇袭时包围保护他的几名干员之一。当时1名枪手在宾州巴特勒（Butler）向正在演讲造势的川普开枪，导致川普耳朵出血。

美国媒体证实，柯兰就是川普举拳照里右边那名戴着墨镜的男子。当时川普被护送离开演讲台时，脸上流着血，同时举起一只拳头，振臂疾呼「战斗」。

这项任命不出外界意料，川普的长子小唐纳．川普（Donald Trump Jr.）上周就宣布，这位「伟大的爱国者」将获得特勤局局长的职务。

川普这次的特勤局主管提名，全然违背暗杀事件后特勤局的失职检讨报告，当时检讨结果建议寻找一位在组织外，且拥有丰富经验的人士担任下一任特勤局长。

川普在其网站Truth Social上发文表示：「尚恩（柯兰）是一位伟大的爱国者，过去几年来一直保护我的家人，这就是我信任他能领导美国特勤局勇敢男女干员的原因。」

川普指出，柯兰拥有23年特勤局经验，他最初是纽瓦克外勤办事处特别干员，后来在川普第1个任期内晋升为总统保护部门的负责人。

川普说：「在宾州巴特勒，他冒着生命危险拯救我免于刺客子弹袭击，这证明他无畏的勇气。」

「我完全相信尚恩（柯兰）能让美国特勤局变得比以前更加强大。」