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川普提议政府或保险负担体外人工受孕费用

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（法新社密西根州波特维尔29日电） 美国共和党总统候选人川普今天说，若他再次执政，将让政府或保险公司替「所有有需要的美国人」负担体外人工受孕的费用，但他未说明经费来源。

自从联邦最高法院2022年废止对堕胎权的保障后，生殖权议题一直是川普的主要弱点之一。

今年2月，阿拉巴马州法院裁定体外人工受孕下的冷冻胚胎应被视为儿童后，川普的弱点更加明显。

数家诊所在阿拉巴马州法院做出裁定后暂停这项服务，川普后来说，他支持体外人工受孕。

他在密西根州波特维尔市（Potterville）的造势活动上说：「我今天透过重要声明宣布，在川普执政下，各位的政府，或各位的保险公司将支付所有与体外人工受孕治疗有关的费用。」

他没有提到细节，也未说明这项提案如何实施，例如经费来源；但他稍早接受美国国家广播公司（NBC）访问时说，一个选项是「强制要求」保险公司付钱。

专家说，最高法院2022年的裁定实际上允许各州在生而为人的问题上做出最终决定，影响扩及体外人工受孕等生殖健康领域。

无论如何，美国人很少拥有涵盖生殖治疗的保险方案，体外人工受孕疗程单次18个月就要价2万美元（约新台币64万元）以上，让很多人负担不起。

川普还说，若他再次执政，新手父母报税时可扣除「大笔新生儿花费」，声称「我们支持家庭」。

川普与竞选对手、民主党总统候选人贺锦丽（Kamala Harris）本周都在摇摆州造势。贺锦丽在乔治亚州萨凡纳市（Savannah）集会上告诉支持者，川普若当选，会将全国堕胎禁令签署成法。

贺锦丽说：「我们的奋战是为了未来而战，是为自由而战，例如女性为自己身体做决定的自由，而不是让政府告诉她该怎么做。」

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