川普政府新反恐战略 锁定欧洲与左翼极端分子

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（法新社华盛顿6日电） 美国总统川普政府今天公布新反恐战略，指控欧洲因大规模移民而沦为恐怖主义的「温床」。

这份战略也聚焦于铲除「暴力左翼极端分子」，包括「激进的跨性别支持」团体。川普的保守派政府正加强对反对派人士的政治攻击。

这份战略也进一步将美洲的贩毒集团置于反恐行动的核心。

然而，这份文件措词最强烈的部分是针对欧洲；当地拥有众多美国盟友，这些国家看到欧洲再次成为川普政府的针对目标，势必会大感震惊。

战略内容指出：「众所皆知，组织严密的敌对团体利用开放边界与相关的全球主义理想。这些外来文化成长愈快、现行的欧洲政策持续愈久，就愈能保证恐怖主义的发生。」

这份由高卡主导的战略提到：「作为西方文化与价值的发源地，欧洲必须立即行动，停止自甘堕落。」高卡曾被指控与极右翼团体有关联。

几个月前，川普先前的国家安全战略指称欧洲因移民而面临「文明抹除」的风险。

川普最近也猛烈抨击欧洲的北大西洋公约组织（NATO）盟友，因北约未能协助他对伊朗的战争。

左翼团体是这位共和党总统政府的主要关注对象。这份战略将目标锁定所谓的「暴力左翼极端分子，包括无政府主义者和反法西斯主义者」。

战略称，美国的反恐工作将「优先快速识别和消除那些意识形态反美、激进支持跨性别和无政府主义的暴力世俗政治团体」。

文中特别点名川普盟友、保守派影响力人物柯克（Charlie Kirk）遇害一案，并称凶嫌是一名「拥护极端跨性别意识形态的激进分子」。