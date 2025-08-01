川普特使会晤以色列总理 粮食危机加剧停火压力

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（法新社耶路撒冷31日电） 美国总统川普的中东特使魏科夫今天会晤以色列总理尼坦雅胡，随后将前往加萨视察援助物资发放情形，当地致命的粮食危机加剧国际社会要求停火的压力。

以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）办公室表示，魏科夫（Steve Witkoff）抵达以色列后不久便与尼坦雅胡会面。魏科夫已参与停火与人质释放协议谈判，但进展停滞数月。

白宫宣布，魏科夫预定明天前往加萨（Gaza）视察。 白宫新闻秘书李威特（Karoline Leavitt）告诉记者，曾于1月造访加萨的魏科夫将视察「物资分发地点，确保制定出提供更多粮食的计画，并与加萨在地人见面，亲自听闻当地的严峻状况」。

德国外交部长瓦德福（Johann Wadephul）也在耶路撒冷与尼坦雅胡会面，随后表示：「加萨的人道灾难已超出想像。」 他说：「以色列政府必须迅速、安全且有效地行动，提供人道与医疗援助，以防止大规模饥荒成为现实。我感觉今天这点已经获得理解。」 以色列军队30日晚间对试图拦截援助车队的人群开火，造成至少58名巴勒斯坦人丧生。加萨民防机构表示，这就是当地援助工作面临致命困境的一个例子。