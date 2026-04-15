川普看好匈牙利大选赢家、未来领导人马格雅 称两人对移民看法相似

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（法新社华盛顿14日电） 美国总统川普今天接受美国广播公司新闻网（ABC News）访问时表示，他欣赏匈牙利国会选举赢家马格雅，并称这位击败民族主义领导人奥班的政坛新秀「会做得很好」。

法新社报导，匈牙利现任总理奥班（Viktor Orban）在12日举行的选举中失利，结束16年执政，选民以创纪录的投票率将决定性胜利交给马格雅（Peter Magyar）领导的尊重与自由党（Tisza party）。奥班之前获川普（Donald Trump）支持，并与俄罗斯保持密切关系。

川普告诉ABC News记者卡尔（Jonathan Karl）：「我认为这位新人会做得很好，他是个好人。」卡尔将这段谈话发布在社群媒体平台X上。

根据卡尔说法，川普指出，马格雅过去曾是奥班政党的成员，且对于移民议题与他看法相似。

不过，川普副手范斯（JD Vance）上周曾造访匈牙利首都布达佩斯替奥班造势，并称赞这位现年62岁的领袖是欧洲的「模范」。

奥班在匈牙利的败选，被视为是对全球民族主义者的一记打击，也显示川普主义运动在欧洲的吸引力正逐渐减弱，引人揣测与川普关系太近是否会成为政治包袱。