川普称美伊达多项共识 中东情势最新发展一次看

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（法新社巴黎23日电） 中东战事进入第24天，美国总统川普称美方与伊朗在多项重大议题取得共识，可望达协议，但伊朗否认曾与美国谈判。以色列总理尼坦雅胡则说，以色列将持续袭击伊朗和黎巴嫩。

以下是中东战争的最新事态发展。

●美以动向

川普声称，美国与伊朗在多项重大议题取得共识，并可能于5天内达成协议，但伊朗国会议长卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）否认曾跟美国进行谈判。

川普稍早指出，伊朗渴望达成协议，美国特使跟对方一位「备受尊敬的」领导人进行对话。

川普更提到，美国与伊朗谈判在「多项重大议题取得共识」，谈判结果必须是德黑兰当局放弃核武野心及浓缩铀库存。

川普还说，若美国与伊朗达成协议，美国将接收伊朗浓缩铀，并称荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）将由双方共同控制。

稍早有以色列媒体引述以国官员说法报导，美国特使魏科夫（Steve Witkoff）和川普女婿库许纳（Jared Kushner）的谈判对象就是卡利巴夫。

以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天表示，川普认为美以在伊朗的军事成果可望化为谈判协议，以保护以色列利益，并说以色列会持续袭击伊朗和黎巴嫩。

尼坦雅胡重申，持续的袭击行动「正在摧毁伊朗飞弹计画与核子计画」，同时「对黎巴嫩真主党（Hezbollah）造成重大损失」。

他说：「就在数天前，我们又歼灭了两名（伊朗）核子科学家，这一切还没结束。」

以色列军方表示，已对位于德黑兰的一处伊朗革命卫队（IRGC）据点发动攻击，这处据点据悉是用来指挥革命卫队麾下的志愿部队「巴斯杰」（Basij）。

以色列一直将巴斯杰列为攻击目标，以削弱伊朗当局的权力掌控。 ●伊朗动向

以色列军方表示，伊朗凌晨向以色列发射飞弹，并指这波攻击锁定以国国北部，而以色列强大的防空系统正在「积极拦截威胁」。

伊朗军方发言人佐法哈里（Ebrahim Zolfaghari）表示，德黑兰当局「完全」掌控波斯湾、荷莫兹海峡和阿曼的领海，凭藉着足够优势与实力，因此无须在波斯湾布设水雷。

他更提到，伊朗武装部队有能力确保波斯湾安全，并警告这个区域以外的各国「无权干涉该地区」。

●油价股汇动态

川普稍早表示，会暂缓打击伊朗电力设施，并声称美方团队已就结束冲突展开对话，尽管德黑兰当局否认有谈判，国际油价今天仍应声重挫。

纽约商品交易所西德州中级原油5月交割价下跌10.1美元或10.28%，来到每桶88.13美元。伦敦北海布伦特原油5月交割价下滑12.25美元或10.92%，来到每桶99.94美元。

●其他国家及组织

以色列对黎巴嫩首都贝鲁特（Beirut）南郊发动攻击，并在数小时前警告当地居民撤离，以方称此举是「打击黎巴嫩真主党基础设施」。

法新社直播画面显示，被视为真主党据点的贝鲁特南郊冒出浓烟。

叙利亚军方今天表示，东北部一处基地遭到来自邻国伊拉克的飞弹攻击；伊拉克官员表示，当地一个武装组织是这次攻击的幕后黑手。

巴基斯坦总理夏立夫（Shehbaz Sharif）表示，他已就「波斯湾地区的严峻局势」与伊朗总统裴泽斯基安（Masoud Pezeshkian）通话，并承诺巴基斯坦将致力扮演「促进和平的建设性角色」。

英国外交部今天召见伊朗驻伦敦大使墨沙维（Seyed Ali Mousavi），抨击德黑兰在英国及海外「鲁莽且破坏稳定的行动」。

外交部发言人指出，此次召见是因英方近期以「国家安全法」相关罪名起诉一名具伊朗和英国双重国籍的男子及一名伊朗公民，理由是他们涉嫌向外国情报机构提供协助。

红十字国际委员会（ICRC）呼吁停止在中东地区对「重要基础设施」发动攻击，并警告此举可能带来「不可逆转的后果」，包括对核设施造成破坏。

ICRC主席艾格尔（Mirjana Spoljaric Egger）表示：「我们近期所见的中东局势，可能已经发展到无法挽回的地步。」

英国首相施凯尔（Keir Starmer）说，英国将向中东部署短程防空系统，以应对伊朗飞弹攻击。

施凯尔告诉国会委员会：「我们很快会向巴林部署短程防空系统…对科威特和沙乌地阿拉伯也将采取相同措施」。（编译：刘文瑜）