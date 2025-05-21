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川普见南非总统当面播影片 再控当地白人遭「种族灭绝」

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（法新社华盛顿21日电） 美国总统川普今天在白宫会见南非总统拉玛佛沙（Cyril Ramaphosa）时，出人意料地播放了一段影片，旨在支持他声称南非白人遭到「种族灭绝」的指控。

法新社报导，川普（Donald Trump）在白宫椭圆形办公室（Oval Office）要求工作人员，在架设现场的萤幕上播放一段影片，向拉玛佛沙及在场采访的全球媒体记者展示影片内容。川普声称，部分影像显示「埋葬地点」。

川普对拉玛佛沙表示：「你确实允许他们夺取土地」。拉玛佛沙回应说：「没有、没有、没有、没有。没有人可以随便夺取土地。」 川普还说：「一般而言，他们是白人农民，他们正逃离南非，看到这样的事情着实令人难过。但我希望我们能得到一个解释，因为我知道你也不希望看到这种情况。」

拉玛佛沙今年1月曾签署法案，让国家更容易因公共利益徵用土地。川普在未提供证据的情况下，声称「南非正在没收土地」，「某些阶级的人民」受到「极恶劣」对待。

今年2月，川普曾以南非土地政策掠夺白人农民的土地为由，签署行政命令削减对南非的财务援助。南非政府为「错误讯息」宣传予以谴责。

约50名南非白人（Afrikaner）本月稍早时抵达美国接受重新安置。川普以他们是所谓「种族灭绝」的受害者为由，授予他们难民身分。

川普上任后基本上停止难民入境，但对具有欧洲血统的南非白人破例，尽管南非政府坚称这些人在南非并没有遭到迫害。

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