川普访中带卢比欧 北京当局更改译名疑回避制裁

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（法新社华盛顿12日电） 美国国务卿卢比欧（Marco Rubio）长期关注中国人权问题，过去曾两度遭北京制裁，尽管如此，他今天仍随总统川普（Donald Trump）一同前往北京，而促成这项突破的，疑与中方更改他的中文译名有关。

中国政府及官媒过去将他姓氏翻作「卢比奥」，但于他2025年1月接任国务卿之前，即把第一个音节从「卢」改为「鲁」。

两位外交官表示，他们认为中国之所以做出这项变动，是因为对卢比欧祭出的禁止入境等制裁措施，是针对旧译名实施。

中国驻美大使馆并未立即回应法新社置评请求。

美国国务院官员仅证实卢比欧与川普一同赴中；他也被目击在马里兰州安德鲁空军基地（Andrews Air Force Base）登上总统专机「空军一号」。

古巴裔美国人卢比欧向来强烈反对共产主义。他曾主导多项针对新疆强迫劳动的议案，也曾公开批评北京在香港的镇压行动。

在国务卿任命听证会上，卢比欧高度聚焦中国，形容中国是美国前所未有的对手。

但自上任以来，卢比欧选择支持川普的对中路线，配合川普把习近平视为友人并专注于贸易关系，同时淡化人权议题。

不过，卢比欧维持一贯的友台立场，去年曾表示，川普政府不会为了与中国达成贸易协议，而把自治民主台湾的未来拿来谈判。