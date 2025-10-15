川普赞颂保守派网红柯克烈士 追授总统自由奖章

（法新社华盛顿14日电） 美国总统川普今天在白宫向保守派政治网红柯克（Charlie Kirk）追授美国最高平民荣誉「总统自由奖章」（Presidential Medal of Freedom），赞颂他是「为真理与自由殉道的烈士」。

柯克9月10日在犹他谷大学（Utah Valley University）演说时遭枪击丧生，享年31岁，保守派一片哀悼。22岁犯嫌罗宾森（Tyler Robinson）遭控谋杀柯克，若罪名成立最高可判死刑。

川普今天将「总统自由奖章」交给含泪的柯克遗孀艾瑞卡（Erika），并将柯克与苏格拉底（Socrates）、圣彼得（Saint Peter）、林肯（Abraham Lincoln）及金恩博士（Martin Luther King Jr.）相提并论。

艾瑞卡感谢川普特地从中东和平行程返美出席仪式，而且选在她丈夫的32岁冥诞。她一边拭泪一边说道：「您给了他这辈子最好的生日礼物。」

她还表示，如果柯克没有遇害，他「大概会选总统」。柯克生前善于运用社群平台TikTok、Instagram及YouTube向庞大粉丝群宣扬保守派理念。

川普也藉着白宫这场庄严仪式矢言加倍打击他所谓的激进左翼团体。

川普对在场的保守派菁英表示：「在柯克遇刺后，我们国家对于这种激进左翼的暴力、极端主义与恐怖行为，必须绝对零容忍。」

他说：「我们受够那些愤怒的暴民，我们绝不会让我们的城市继续处于不安全的状态。」

出席嘉宾包括来访的阿根廷总统米雷伊（Javier Milei）和多位美国保守派知名媒体人。