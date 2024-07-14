川普造势遇袭 绿党老将：象徵美国政治体制陷入困境

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（法新社密尔瓦基13日电） 如同大部分美国人，有望第3度成为绿党总统候选人的史坦表示，得知有人在选举造势集会上试图刺杀前总统川普，她深感震惊，而这也反映了美国政治体制困境。

74岁的极左派倡议人士史坦（Jill Stein）之前曾两度代表绿党竞选美国总统，现正第3度争取绿党提名。

史坦今天在密尔瓦基举行集会抗议即将登场的「共和党全国代表大会」（RNC）时，一名助手将她拉到一旁，告诉她川普（Donald Trump）在宾州巴特勒的造势活动上遇刺。

史坦除了对另一名总统参选人遭到攻击觉得反感，也在访谈中告诉法新，更广泛的结构性危机正在侵扰美国。

当被问及川普遇袭背后更广泛的背景脉络，史坦回覆：「今天川普发生的事情，我认为是一个此刻深陷困境的体制（所反映的）症状━━我的意思是，一个深陷困境的政治体制，在一个深陷困境的社会中。」

谈到谁是罪魁祸首，史坦表示现在她在一些地方耳闻，有不满声音指川普遭受到的暴力，正是他曾对其他人施加的暴力。

史坦说道：「我听过这类令人非常难过与遗憾的发言。这不是谴责暴力受害者的时候。不过（川普遇袭）在某种程度上，是我们社会问题的象徵。我们现正身处互相交战的阵营，但作为人类我们必须发挥同理心。」