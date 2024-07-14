立足瑞士 报道世界
登录

川普造势遇袭 绿党老将：象徵美国政治体制陷入困境

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新社密尔瓦基13日电） 如同大部分美国人，有望第3度成为绿党总统候选人的史坦表示，得知有人在选举造势集会上试图刺杀前总统川普，她深感震惊，而这也反映了美国政治体制困境。

74岁的极左派倡议人士史坦（Jill Stein）之前曾两度代表绿党竞选美国总统，现正第3度争取绿党提名。

史坦今天在密尔瓦基举行集会抗议即将登场的「共和党全国代表大会」（RNC）时，一名助手将她拉到一旁，告诉她川普（Donald Trump）在宾州巴特勒的造势活动上遇刺。

史坦除了对另一名总统参选人遭到攻击觉得反感，也在访谈中告诉法新，更广泛的结构性危机正在侵扰美国。

当被问及川普遇袭背后更广泛的背景脉络，史坦回覆：「今天川普发生的事情，我认为是一个此刻深陷困境的体制（所反映的）症状━━我的意思是，一个深陷困境的政治体制，在一个深陷困境的社会中。」

谈到谁是罪魁祸首，史坦表示现在她在一些地方耳闻，有不满声音指川普遭受到的暴力，正是他曾对其他人施加的暴力。

史坦说道：「我听过这类令人非常难过与遗憾的发言。这不是谴责暴力受害者的时候。不过（川普遇袭）在某种程度上，是我们社会问题的象徵。我们现正身处互相交战的阵营，但作为人类我们必须发挥同理心。」

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： 西蒙·布拉德利

你现在不看新闻了吗？为什么？

一份最新报告显示，如今关注新闻的人越来越少。路透社研究所最新发布的《数字新闻报告》显示，近十分之四(39%)的人有时或经常回避阅读新闻。

参与讨论
46
55 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 布鲁诺·考夫曼

怎样在中小学生中加强民主教育？

瑞士应该在初中阶段将政治课定为必修科目吗？你在学校中有过怎样的关于民主教育的经历？ 请你分享自己的经历。

参与讨论
14
46 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 张樱

您所在地区采取了哪些措施来抵御洪水？

您亲身经历过洪水事件吗？您所在地区洪水泛滥的现象是否正连年升级？本地政府采取了哪些措施来防止洪灾再次发生？这些措施有效吗？

参与讨论
6
15 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团