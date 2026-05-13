川普险胜 美参院再否决战争权力决议案

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（法新社华盛顿13日电） 美国联邦参议院今天以微弱差距否决一项限制总统川普对伊朗战争权力的决议案，这是美伊战争60天国会授权期限届满后，国会首次就该冲突进行表决。

这项由俄勒冈州联邦参议员默克利（Jeff Merkley）提出的提案，是自冲突爆发10周以来，民主党人第7次试图约束川普战争权力，但皆以失败告终。本次表决结果为50票对49票。

民主党指出，根据「战争权力法」（War Powers Resolution），在川普3月初通知国会对伊朗采取军事行动后，政府必须在5月1日前取得国会授权。

他们认为，川普政府显然已经违法；白宫则主张，美国与伊朗停火已让美伊战争的国会授权期限「停止计时」。

默克利向记者表示：「我认为有许多同僚对自身立场感到不安，但也不愿与川普对立。」

自越战后实施战争权力法50多年来，这场法律与政治僵局已成为美国国会在战争权力主导地位上的重大考验

尽管大多数共和党议员仍持续支持川普，但有些议员认为，60天期限届满可能成为潜在转折。这场冲突已迈入第75天，军费开支不断增加，外界对美军战备能力的疑虑也日益加深。

默克利在表决前坦言，川普政府「停止计时」的说法，使整个法律问题变得更为复杂。

尽管提案遭到否决，但有愈来愈多共和党议员倒戈，仍为民主党人带来鼓舞。

有3名共和党参议员倒戈支持该决议，比4月表决时多了1人，使川普以50票对49票惊险守住胜利。

民主党联邦参议员凯恩（Tim Kaine）说：「下周还有一次投票机会，下下周也还会有。我们将持续向共和党议员施压，迫使他们面对这项问题。」

战争权力法向来执行不易，法院通常不愿介入国会与白宫之间关于军事行动的权力争议。

即便相关决议最终在参院闯关成功，仍将在共和党掌控的众院面对严峻阻力，且可能遭川普否决。