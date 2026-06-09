川普：中东和平协议已进最后冲刺阶段

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（法新社华盛顿9日电） 美国总统川普今天表示，与伊朗谈判的美方代表目前正进入和平协议谈判的「最后阶段」。伊朗和以色列昨天新一轮互轰后，双方旋即收手，避免让燃已停歇两个月的战争复燃。

川普多次表示与德黑兰即将达成和平协议，但外交进展停滞。自4月8日停火以来，近期双方不时零星交火。

在亲赴现场看完NBA总冠军战返程途中接受媒体访问时，川普说：「伊朗和以色列之间过去你来我往，现在他们双方在我监督下暂停行动，目前我们正处最后阶段，将达成一份非常非常好的协议。」

当被问到协议将在几天还是几周内达成时，川普表示，仅需「两三天」。

德黑兰多次强调，任何协议都应纳入黎巴嫩；以色列在当地持续与伊朗支持的真主党（Hezbollah）交战。

德黑兰8日表示，若以色列继续在黎巴嫩展开攻击，伊朗将再度发动攻击；而以色列总理尼坦雅胡则警告，若伊朗「错误地对我们重启攻击，我们将全力回击」。

稍早，以色列国防部长卡兹（Israel Katz）坚称，对黎巴嫩的军事行动将持续推进，并表示每当武装团体真主党从以色列北部发动攻击，以色列都将报复性地轰炸贝鲁特（Beirut）由真主党控制的南郊。

据报导，川普与尼坦雅胡关系日益紧张，稍早他已敦促以伊双方停手，并表示「只要愚昧或愚蠢别介入」，最后阶段的协商就可继续。

以色列总理则在电视声明中表示，他已对川普表示「以色列拥有完全自我防卫的权利，我们也正依法行使」。

根据Axios报导，当时以色列正准备对伊朗发动一波重大空袭，川普则亲自致电尼坦雅胡劝阻。

川普告诉Axios：「我说，Bibi（尼坦雅胡昵称），你最好小心一点，不然很快你就得自己去收烂摊子。」

美国副总统范斯（JD Vance）8日在接受福斯新闻（Fox News）访问时表示，虽然美国与以色列有许多共同利益，但双方立场并不总是完全一致。

范斯说：「以色列和美国之间有许多共同利益，但在某些情势下，我们的利益确实有所分歧。」