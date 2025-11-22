左派纽约市长当选人曼达尼会川普 双方白宫相见欢

（法新社华盛顿21日电） 数月以来的互相攻讦今天烟消云散，纽约市长当选人曼达尼（Zohran Mamdani）与美国总统川普在白宫会晤，双方笑容满面，承诺搁置分歧，共商纽约市未来。

高举左派理念的曼达尼在选战中曾与川普展开激烈口水战，将共和党籍的总统比喻为「剥削房客的恶房东」。

华盛顿观察家们原以为今天这场会面应会火花四射，毕竟曼达尼自称民主社会主义者，川普却以共产主义者称呼曼达尼，更暗示应将这名乌干达出生的纽约人驱逐出境。

不过今天椭圆形办公室的一切，完全没有两人在会前互相放话的狠劲。川普说，他希望曼达尼能成为「一位真正伟大的市长」。

曼达尼则以「富有成效」形容今天的会面，并谈到彼此对于美国金融中心与最大城市纽约的「共同欣赏与热爱」。

曼达尼与川普皆来自纽约市皇后区（Queens），也都是政治秀场高手，但风格截然不同。川普以夸张的言辞与抱怨为卖点，曼达尼则强调经济负担能力与社会包容。他们今天的会面曾被视为意识形态、不同世代和个人恩怨的碰撞，而非仅仅是一场礼貌性拜访。

前往椭圆形办公室拜会川普往往会遭到埋伏，乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）就深尝苦果，他曾在白宫遭到川普与副总统范斯（JD Vance）公开训斥。

政治分析家警告今天双方的会面，恐会重蹈泽伦斯基覆辙。几周以来，两人唇枪舌剑，川普威胁要让这名政坛新星未来的日子不好过。

然而，今天椭圆形办公室的气氛融洽。川普笑容满面地称赞曼达尼的历史性胜利，并夸他是「真正希望纽约再次伟大的人」。

曼达尼则指出，许多纽约人在2024年总统大选中支持川普，「正是因为他关注生活成本问题」，「我期待与他合作，将生活成本变得可以负担。」

川普先前除嘲笑曼达尼的南亚裔名字外，还威胁要删减联邦拨款，甚至动用国民兵，他曾用这套方法对付其他民主党执政的城市。