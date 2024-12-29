巨浪袭击秘鲁多数港口关闭 厄瓜多1死

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（法新社利马28日电） 数公尺高的巨浪袭击厄瓜多和秘鲁海岸，破坏船只与商店，秘鲁有3/4港口因此关闭，厄瓜多传出有1人丧生。

当地媒体报导指出，巨浪淹没码头与公共广场，居民只好逃往地势较高的地方。

秘鲁海军表示：「这些巨浪是海面上持续不断的风势所引起，直逼我们沿岸地区而来。」「这些巨浪是在秘鲁数千公里外之处生成，来自美国外海。」

当局表示，秘鲁中部和北部地区的许多海滩已关闭，以防止民众生命受到威胁。

数十艘渔船受损，幸存的渔船仍无法在危险条件下作业。

60岁的奥尔（Juan Ore）表示：「没有一个渔民可以出海。」

今天下午31名被困在海中的渔民被海军救起，1名渔民告诉当地电台，还有大约180名渔民仍留在海上。

这名渔民表示，「没有更多补给，没有水。我们的兄弟姐妹几乎在海上漂流」。

在秘鲁邻国厄瓜多，国家风险管理处（National Secretariat of Risk Management）表示，沿海城市曼塔（Manta）发现1具遗体。

国家风险管理处在社群媒体宣布：「曼塔消防局通报说，巴巴斯奎约（Barbasquillo）地区上午6时发现1具失踪民众的遗体。」