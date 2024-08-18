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巴基斯坦政府网路降速 打压异议声浪

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（法新社伊斯兰马巴德18日电） 活动人士和商界领袖表示，巴基斯坦政府正测试新管控措施打压异议声浪，同时降低网路速度和限制社群媒体使用，恐危害经济复苏。

法新社报导，根据一个资讯科技（IT）协会，巴基斯坦自7月起网路的资料传输速度比以往骤降多达40%，同时在拥有数千万用户的社群媒体平台WhatsApp，该国用户不论使用文件、影像或语音讯息，均持续受到干扰。

数位权利专家认为，巴基斯坦正在测试一道防火墙。这种安全系统除了监测网路流量，还能用来管控线上空间。

数位权利专家暨活动人士基尔吉（Usama Khilji）告诉法新社，「网路降速是因为当局安装国家防火墙和内容过滤系统所致，目的是扩大监控和审查政治异议，尤其是（外界）对资安机构介入政治的批评」。

基尔吉补充说，当局似乎正在锁定拥有端对端加密技术的WhatsApp为目标。这种功能让用户可以安全分享资讯，不会遭到第三方拦截。

数周以来，巴基斯坦政府和电信部门拒绝对网路降速置评。分析家指出，该国政府获军方支持，电信部门由一位退役将领掌管。

但巴国国防部长部长阿瑟夫（Khawaja Muhammad Asif）最终坦承网路降速确有此事，证实数以百万计民众的猜测无误。他本周向媒体表示，「我们正进入一个过渡期，之后所有这些设施将可让你们使用」。

阿瑟夫指出，「但会有一些管控措施，以免出现对国家或个人不利或诽谤的内容」；他并未证实这些管控措施是否为防火墙的一部分。

巴国商界领袖警告，巴国亟需外国投资带动发展受限的经济成长，但当局干扰网路服务的做法，正让经济困境雪上加霜。

代表IT公司的巴基斯坦软体公司协会（Pakistan Software Houses Association）强调，这道防火墙「难以理解的不透明性和立意不明确」，正在削弱巴国经济发展潜力，甚至可能导致IT产业蒙受多达3亿美元（新台币约96亿元）损失。

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