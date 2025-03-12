巴基斯坦武装团体挟持火车 155名人质获救

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（法新社巴基斯坦西比12日电） 巴基斯坦安全部队今天发动「全面行动」，以拯救在该国西南部俾路支省遭分离主义分子劫持的火车乘客。安全官员表示，过去24小时内，已有155名人质获释。

武装分子昨天炸毁铁轨，并向从俾路支省（Balochistan）首府奎达（Quetta）驶往开柏普赫图赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa）白夏瓦（Peshawar）的火车开火。

武装团体俾路支解放军（BLA）宣称犯下这次攻击，并要求在48小时内，释放据称被军方绑架的俾路支政治犯、运动人士和失踪者，否则将开始处决人质。

安全消息人士透露，武装分子已让身穿「自杀背心」的炸弹客坐在部分人质旁边。

根据护理人员法鲁克（Nazim Farooq）和铁道官员阿斯拉姆（Muhammad Aslam）的说法，列车司机、1名警察和1名军人在袭击中丧生。

1名安全官员告诉法新社，「全面行动」的目标是解救剩余人质。

安全消息人士指出，「安全部队已成功救出155名乘客…27名恐怖分子被击毙」，根据稍早统计，获救者中包括至少「31名女性和15名儿童」。

目前仍无法确定火车上还有多少人质。