立足瑞士 报道世界
登录

巴基斯坦武装团体挟持火车 155名人质获救

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新社巴基斯坦西比12日电） 巴基斯坦安全部队今天发动「全面行动」，以拯救在该国西南部俾路支省遭分离主义分子劫持的火车乘客。安全官员表示，过去24小时内，已有155名人质获释。

武装分子昨天炸毁铁轨，并向从俾路支省（Balochistan）首府奎达（Quetta）驶往开柏普赫图赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa）白夏瓦（Peshawar）的火车开火。

武装团体俾路支解放军（BLA）宣称犯下这次攻击，并要求在48小时内，释放据称被军方绑架的俾路支政治犯、运动人士和失踪者，否则将开始处决人质。

安全消息人士透露，武装分子已让身穿「自杀背心」的炸弹客坐在部分人质旁边。

根据护理人员法鲁克（Nazim Farooq）和铁道官员阿斯拉姆（Muhammad Aslam）的说法，列车司机、1名警察和1名军人在袭击中丧生。

1名安全官员告诉法新社，「全面行动」的目标是解救剩余人质。

安全消息人士指出，「安全部队已成功救出155名乘客…27名恐怖分子被击毙」，根据稍早统计，获救者中包括至少「31名女性和15名儿童」。

目前仍无法确定火车上还有多少人质。

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： 本杰明·冯·威尔

美国打退堂鼓，瑞士应该在促进世界民主的工作中，如何重新调整？

美国原是瑞士在促进世界民主方面最重要的合作伙伴，特朗普上任后冻结了国际合作项目的资金，瑞士应该任何重新调整？

参与讨论
13 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 策诺·佐卡泰利

瑞士有哪些“奇葩事”？你想知道吗？

知道吗，在瑞士，养单只豚鼠宠物是违法的！“嗡嗡球”(hornuss)真的嗡嗡响吗？还有，瑞士外交官在埃及意外发现自己曾祖父的木乃伊，这个故事是真的吗？

参与讨论
45
41 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 本杰明·冯·威尔

您是否认为虚假信息对直接民主国家来说尤其危险？

2024年是全球大选数量创纪录的一年，有目的的虚假信息在许多选举中都曾引起轩然大波。虚假信息对社会信任的负面影响不容小觑。

参与讨论
57
137 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团