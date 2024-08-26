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巴基斯坦西南部武装分子杀外地人 22死

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（法新社巴基斯坦奎达26日电） 巴基斯坦政府官员表示，境内西南部俾路支省今天发生攻击事件，枪手拦截路过车辆，强行将车上民众赶下车，指认若是来自旁遮普省的人就开枪，事件中至少打死22人。

今早发生的这起攻击事件，事发地点在贫困的俾路支省（Balochistan）穆萨哈伊尔地区（Musakhail）。当地安全部队正在力抗宗派、种族和分离主义的暴力行径。

穆萨哈伊尔高层官员卡卡尔（Najibullah Kakar）告诉法新社：「武装分子在连结旁遮普省（Punjab）和俾路支省的公路上，拦截了几辆巴士、卡车和货车，事件中至少有22人死亡、5人受伤。」

他并说：「凡进出旁遮普省的车辆都受检查，而来自旁遮普省的人被指认出来后就遭枪杀。」

他说，有19名旁遮普人、3名俾路支人被杀害，其中大部分是旁遮普劳工。

此地区另一位高层官员柴瑞（Hameed Zehri）向法新社证实了死亡人数。

柴瑞说：「看来俾路支解放军（BLA）恐怖分子是这起事件的幕后黑手。」俾路支解放军为此地区最活跃的激进分离主义团体。

俾路支省是巴基斯坦最大省分，拥有丰富的未开发自然资源，却是最贫穷的一省。

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