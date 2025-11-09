巴斯宣誓就职玻利维亚总统 聚焦经济困境及对美外交关系

（法新社拉巴斯8日电） 亲商保守派的巴斯（Rodrigo Paz）今天宣誓就任玻利维亚总统，结束该国近20年的社会主义统治，并接手严峻的经济困境。

58岁的巴斯赢得上个月的总统决选，今天在就职演说中强调，玻利维亚如今将有所变革、对世界开放。

许多玻利维亚人将目前的经济困境归咎于过去的左翼执政。

前任总统莫拉莱斯（Evo Morales）2006至2019年执政期间，玻国政策急剧左转，不仅将能源资源国有化，还指控前美国大使支持右翼阴谋，进而断绝与华府的关系，并与中国、俄罗斯和拉美地区如古巴、委内瑞拉等左翼盟友合作。

巴斯上任后的首批官方举措之一，就是恢复与美国的大使级外交关系，结束长达17年的断交。

巴斯在超过70国代表及国内政要见证下于典礼中表示：「玻利维亚不会再被失败的意识形态孤立，也不会再背对世界！」

他上任后的首要任务，将是因应40年来最严重的经济危机。玻利维亚年通膨率破20%，燃料和美元严重短缺，民众排队等加油的画面已成日常的一部分。

即将卸任的阿尔斯（Luis Arce）政府为了维持汽油与柴油补贴，几乎耗尽玻利维亚的外汇存底。

竞选期间，基督教民主党（Christian Democrat）籍的巴斯承诺推动「全民资本主义」经济改革，将结合权力下放、减税、财政纪律与持续的社会支出。

他并矢言会在稳定经济的同时维持社会福利政策，不过经济学家指出，两者恐难兼顾。