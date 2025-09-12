巴西前总统波索纳洛遭重判 美国盟友恐面临牢狱之灾

afp_tickers

4 分钟

（法新社巴西利亚11日电） 巴西前总统波索纳洛今天因密谋政变被判处27年3个月徒刑，被称为「热带川普」的他从军时就以违抗命令闻名，2019年至2022年担任总统期间，他也对各种建制不以为然。

波索纳洛（Jair Bolsonaro）的辩护律师团今天指出，由于认为判决过重且不符比例原则，他们将提出上诉，包括在「国际层级」这么做。

现年70岁的波索纳洛坚称自己无辜，并声称他是政治迫害的受害者。他曾屡次表示怀念巴西于1964年至1985年所经历的独裁统治时期。

波索纳洛1955年出生在一个具义大利血统的天主教家庭，他一度从军，接着于1980年代末期展开政治生涯，出任里约热内卢市议员，后于1991年当选国会议员。

他长期以强硬且通俗的方式发表恐同、厌女及种族歧视言论，因此吸引大批支持者。

波索纳洛坐拥巴西强大的「圣经、子弹与牛肉」联盟支持，三者分别指称福音派基督徒、安全议题的强硬派人士、农业综合企业产业。

巴西前总统罗赛芙（Dilma Rousseff）2016年遭弹劾下台后，波索纳洛因强力抨击贪腐、暴力、经济处置失当及国内「腐败」左派而声名鹊起。

波索纳洛2018年竞选总统时曾遇刺杀未遂，当时他的腹部重伤，至今也仍遭伤势导致的病痛缠身。一些人将这场袭击比作美国总统川普（Donald Trump）去年的暗杀未遂案。

波索纳洛执政期间否认COVID-19（2019冠状病毒疾病）的严重性，斥之为「小感冒」，这场疫情最终在巴西造成70多万人丧命，死亡人数仅次于美国。

鼓励开发的波索纳洛导致亚马逊雨林遭到大肆滥伐，不过他也于任内初期取得一些经济成果。

波索纳洛2022年争取总统连任失利后，在任期结束前便离开巴西前往美国佛罗里达州，没有出席当选总统鲁拉（Luiz Inacio Lula da Silva）的就职典礼。

在2023年1月8日，呼吁军方推翻鲁拉的波索纳洛支持者冲进总统府、国会及最高法院。自上月起遭居家监禁的波索纳洛，被检方指控煽动这些暴力行为。

波索纳洛的儿子爱德华多（Eduardo Bolsonaro）今年2月迁居美国，并成功游说川普政府制裁审理父亲政变案的主审法官莫瑞斯（Alexandre de Moraes）；川普也对一系列巴西销美商品施加50%关税。