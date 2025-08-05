巴西前总统违反使用社群媒体禁令 法官下令软禁

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（法新社巴西利亚4日电） 巴西法官以违反使用社群媒体禁令为由，将前总统波索纳洛（Jair Bolsonaro）软禁在家，此举加剧了法院与这位被控策划政变的极右翼政治人物间的紧张对峙。

法新社报导，美国总统川普盟友波索纳洛目前正在最高法院受审，他被控密谋推翻现任总统鲁拉（Luiz Inacio Lula da Silva）所赢得的2022年大选结果，图谋自己能继续掌权。

70岁的波索纳洛上个月遭控试图透过他的儿子和盟友在网路上分享的激烈言论来干扰审判，并被勒令戴上脚镣、禁止使用社群媒体。根据禁令，第三方不得分享他的公开言论。

波索纳洛的支持者昨天在巴西各地举行声援集会，其中在里约热内卢（Rio de Janeiro）的一场，他的盟友无视法院命令，在会场上直播波索纳洛与儿子的通话。

最高法院法官莫瑞斯（Alexandre de Moraes）对此做出强烈反应，今天声明司法制度不会允许被告因为他的「政治和经济实力」而「愚弄司法」。

莫瑞斯批评波索纳洛「屡次未能遵守」法院的限制令，下令将他软禁在位于首都巴西利亚（Brasilia）的自家中。

法官也禁止这位任期2019至2022年的前总统会见除了律师以外的访客，也禁止他使用任何手机。

法新社指出，法官的这些新措施，预料将引发华府的强烈不满。（译者：纪锦玲）