巴西13岁少年持枪闯校园开火 2死2伤

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（法新社里约热内卢5日电） 巴西东北部一所学校今天惊传枪响，一名13岁少年持枪闯入校园开火，击毙两名教职员，另造成两人受伤，伤者包括一名学生。

当局与目击者表示，事发时，惊慌失措的学生试图翻墙逃生。

地方政府在声明中指出，这名男孩涉嫌在阿克里州（Acre）首府里约布朗科（Rio Branco）的圣若泽学院（Sao Jose Institute）犯案，已遭当局逮捕。

在圣若泽学院附近一家旅馆任职的卡瓦坎特（Eduardo Rodrigues Cavalcante）告诉记者，事发当下，有些学生试图翻越围墙逃命。

19岁的卡瓦坎特说：「那面墙有6公尺高，只有一个人成功翻越、逃到旅馆避难，其他人则在学校屋顶上试图逃生。」

他说自己听见枪响，「尖叫声此起彼落」。

巴西媒体播出的画面显示，一名女性被抬上担架送离现场，校外则有人哭着与身边的人拥抱。

目前尚不清楚涉案少年是否为该校学生，或曾在这所学校就读。

当局表示，这名少年的法定监护人也被逮捕，涉案枪枝据称为该监护人所有。

阿克里州警方已对这起校园枪击事件展开调查。

州政府表示：「面对这场悲剧，阿克里州向罹难者家属、校方，以及所有受影响的教育工作者致上最深切的哀悼。」

当局补充说，阿克里州所有学校将停课3天，并动员心理辅导团队进驻，为师生提供必要支援。

近年来，巴西校园攻击事件有明显增加的趋势，迄今已造成数十人丧命。（编译：刘文瑜）