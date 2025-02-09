应对巴勒斯坦事态重大发展 埃及办阿拉伯国家紧急峰会

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（法新社开罗9日电） 埃及外交部今天发布声明表示，埃及将于2月27日主办阿拉伯国家峰会，讨论有关巴勒斯坦领土的「最新重大发展」。

这场「阿拉伯国家紧急峰会」召开的时机，正值埃及积极争取区域支持、反对美国总统川普「接管」加萨走廊（Gaza Strip）并将当地巴勒斯坦居民安置到埃及和约旦的计画。

声明指出，本次会议是在「埃及近日与阿拉伯国家进行最高层级的广泛磋商后决定召开，其中包括提出召开峰会要求的巴勒斯坦，以应对巴勒斯坦问题最新的重大发展」。

声明提到，其中也包括与目前担任阿拉伯联盟（Arab League）主席国的巴林进行协调。

埃及外交部长阿布德拉提（Badr Abdelatty）7日与约旦、沙乌地阿拉伯和阿拉伯联合大公国等区域伙伴进行会谈，强化对任何强迫巴勒斯坦人搬离家园计画的反对立场。

川普近日抛出美国接管加萨走廊的构想，计划将当地的巴勒斯坦人安置到其他地方后，把这片饱受摧残的土地重建为「中东蔚蓝海岸」（Riviera of the Middle East）。

川普这番言论引起全球反弹，阿拉伯国家更是断然拒绝这项倡议，并坚持「两国方案」，即建立一个与以色列并存、独立的巴勒斯坦国。