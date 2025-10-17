应对黑帮暴力 秘鲁宣布首都将进入紧急状态

（法新社利马16日电） 秘鲁爆发好几周的反政府示威活动，抗议政府未有效打击贪腐与黑帮之后，秘鲁政府今天宣布，首都利马将进入紧急状态。

秘鲁正经历前所未有的暴力浪潮，数十名巴士司机、音乐家及其他人，因拒绝向黑帮支付保护费而丧命。

秘鲁总理阿尔瓦雷兹（Ernesto Alvarez）今天在政府高层会议过后告诉媒体，「我们将宣布发布紧急状态的决议，范围至少包含利马都会区」。

秘鲁官方发布这则消息前，一名男性昨天被警方开枪打死，在国会大厦附近的抗议活动趋于暴力后，逾100人受伤。

位在南美洲的秘鲁已被抗议浪潮「震撼」数周，国会议员本月10日弹劾时任总统博鲁阿尔特（Dina Boluarte）后，由时任国会议长赫里（Jose Jeri）接任临时总统。批评人士指责阿尔特未能遏止犯罪大增，且涉及贪腐指控。

由年轻世代主导的示威活动，吸引成千上万名秘鲁民众走上利马及其他城市的街头，抗议当局未能解决日益严重的犯罪危机。

秘鲁警察首长阿里欧拉（Oscar Arriola）今天表示，1名自刑警疑似开枪，并使32岁饶舌歌手鲁伊斯（Eduardo Ruiz）于昨天丧命。鲁伊斯是这波由年轻世代带领的示威活动之中，首名罹难者。

阿里欧拉也说，这名开枪的刑警当时被示威群众攻击，目前已经被拘留，而且将会被解职。

利马街头昨天发生多起抗议活动，至少有113人受伤，其中包含84名警察与29名平民。

法新社的特派员表示，抗议活动起初是平和的游行，但多名示威者入夜后尝试破坏国会周围的围栏后，就发生多起冲突事件。