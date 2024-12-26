影片疯传阿拉维派圣地遇袭 引发叙利亚各地抗议

afp_tickers

2 分钟

（法新社大马士革25日电） 一段影片显示什叶派分支阿拉维派（Alawite）圣地遭到攻击，今天在叙利亚引发怒火抗议。战争监控组织指出，荷姆斯市（Homs）1名示威者被杀害。

根据叙利亚人权了望台组织（Syrian Observatory for Human Rights），托土斯省（Tartus）发生因企图逮捕1名前政府官员，导致致命冲突。托土斯省是效忠遭罢黜阿塞德（Bashar al-Assad）的阿拉维派大本营。

叙利亚人权了望台组织表示，叙利亚新政府14名安全人员和3名武装分子在托土斯省的冲突中死亡，当时部队企图逮捕1名效力阿塞德政权的官员。

在叙利亚西部的荷姆斯市中心，因圣地遭攻击影片引发众怒，抗议者占据街头。设于英国的叙利亚人权了望台组织表示，「维安部队…开火驱离」抗议群众，导致1名示威者死亡和5人受伤。

叙利亚人权了望台组织报告，托土斯和另一个阿拉维派据点拉塔基亚（Latakia）等城市爆发数千人示威抗议，其他包括阿塞德故乡卡达哈（Qardaha）等地区也出现抗议活动。

这是阿塞德字本月稍早垮台以来，由阿拉维派发动的最大规模抗议，昨天有数以百计叙利亚民众抗议首都大马士革耶诞树遭纵火焚烧事件。（译者：徐睿承/核稿：陈昱婷）