德国总理与川普通话 允合作助欧洲恢复和平

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（法新社柏林10日电） 德国政府表示，美国总统当选人川普今天与德国总理萧兹（Olaf Scholz）通电话，两人「同意合作助欧洲恢复和平」。

萧兹的发言人希伯许特莱（Steffen Hebestreit）说，萧兹也再次祝贺川普赢得美国总统大选。萧兹正身陷政治危机，可能在2025年初面临提前选举。

希伯许特莱在简短声明中说：「两人就德美关系和当前地缘政治挑战交换意见…总理强调政府愿意继续两国政府数十年来的成功合作。」

「他们也同意合作助欧洲恢复和平。」

部分人士认为，川普再次当选美国总统，可能为近3年的俄罗斯与乌克兰冲突带来改变，因为他坚持迅速终结战事，美国为乌克兰提供的大笔援助也变得不确定。

川普在竞选过程中，甚至在就职前，已一再矢言迅速终结俄乌战争，但没有详述具体想法。

「华盛顿邮报」今天稍早报导，川普已与俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）通话，并敦促他别让俄乌战争恶化。代表川普的人尚未回覆法新社的置评要求。

川普第一次执政时，曾斥责北大西洋公约组织（NATO）盟国德国，因为他认为德国国防支出不够，还有贸易等其他问题。

萧兹本月6日已向川普道贺，并呼吁继续维系跨大西洋的紧密关系，他以英语对川普说：「团结在一起会更好。」

萧兹还说：「比起互相对抗，我们团结在一起可以完成更多事。」德国是欧洲最大经济体，中间偏左派的萧兹有意再次参加即将到来的选举。