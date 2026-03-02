德州枪击案枪手 曾表态支持伊朗政权

（法新社休士顿1日电） 赛德情报集团今天表示，美国德州首府奥斯汀发生的枪击事件中，造成2人死亡、14人受伤的枪手，曾在社群媒体上表达「支持伊朗政权的言论」。

专门监控圣战组织动向的赛德情报集团（SITE Intelligence Group）指出，遭警方击毙的攻击者为戴格尼（Ndiaga Diagne），他是一名塞内加尔裔的美国公民。」 美国联邦众议院共和党籍议员罗伊（Chip Roy）在社群平台X上发布据称为枪手的照片。照片中该名男子手持步枪，并穿着一件印有「真主的财产」（Property of Allah）字样的运动衫。 赛德情报集团表示，戴格尼早在2017年的脸书（Facebook）贴文中，就曾表达过「支持伊朗政权的言论，以及对以色列与美国领导层的仇恨」，且曾发布过自己手持疑似突击步枪的照片。 美国联邦调查局（FBI）特别探员多兰（Alex Doran）今天稍早表示，目前尚不清楚这起攻击的动机，但「在嫌犯本人及其车辆内发现某些迹象，显示此案可能与恐怖主义有关」。

多兰在记者会中表示：「至于具体属于何种恐怖主义，我们目前只能说，这很有可能是一场恐怖攻击。」 他表示，FBI联合反恐任务小组（Joint Terrorism Task Force）已介入，并与地方当局共同参与调查。 这起枪击事件发生之际，美国许多城市正处于高度警戒状态。此前，美国与以色列对伊朗发动空袭，击毙伊朗最高领袖哈米尼（Ali Khamenei）及多名高阶官员。