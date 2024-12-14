总统尹锡悦短命戒严后被弹劾 韩国11天动荡总回顾

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（法新社首尔14日电） 韩国总统尹锡悦3日深夜无预警宣布戒严，前后仅约6小时，但引发韩国政局大动荡。韩国国会今天表决通过对总统尹锡悦的弹劾案。

以下是法新社整理导致这次关键弹劾案表决的事件回顾：

12月3日 尹锡悦晚间10时23分以在野党占有多数席次优势的国会，屡次藉弹劾及阻挡预算案通过扰乱国政为由，在电视演说中宣布实施紧急戒严令。

尹锡悦表示，实施紧急戒严是「为了保护自由的大韩民国免受亲北韩共产势力威胁，守护自由的大韩民国，铲除威胁国民自由与幸福的无耻亲北韩叛国势力」

12月4日

凌晨0时27分，随着国会议员迅速集结到议场，准备解除戒严令，戒严军也破窗进入国会大厅，以兵力和直升机封锁国会，并与用桌椅挡住门口的议员幕僚发生冲突。

尹锡悦令人震惊的行动引发抗议，数千名群众集结在国会外。

凌晨1时03分，国会议场中的190名国会议员进行表决，全票通过要求解除戒严令。

凌晨4时29分，尹锡悦发表公开演说，宣布接受国会要求解除戒严。

12月5日 执政党国民力量党矢言，党内议员将团结抵制在野阵营主导的弹劾案。弹劾案需国会总数300席当中2/3以上议员支持才能通过，门槛为200票，因此至少需要8名执政党议员倒戈才有望通过。

12月6日

国民力量党党魁韩东勋表示，尹锡悦若不停职，恐怕会让公民陷入「极为危险」的境地。

尽管韩东勋发表前述评论，国民力量党晚间决定，仍会阻止在野发动的弹劾动议。

12月7日

尹锡悦上午10时透过电视演说，为宣布戒严造成「不安和不便」道歉，但在简短演说中未提到是否辞职。他还保证不会有二次戒严。

12月8日

执政党国民力量党魁韩东勋表示，尹锡悦即日起将不再处理外交等国政，以降低人民及国际社会疑虑。

韩国检方以涉嫌参与尹锡悦3日宣布戒严令的决策为由，逮捕前国防部长金龙显。

在野党共同民主党党魁李在明誓言，一定要在14日弹劾尹锡悦。

12月9日

共同民主党指控执政党国民力量党抵制对尹锡悦的弹劾案，并有意让总理韩?洙、党魁韩东勋暂代总统职权，这是非法又违宪的「二次政变」。

韩国法务部针对尹锡悦发布出境限制，以利调查他可能涉及的内乱罪指控。

12月10日

协助组成戒严军等军方高层，以及有关管制国会出入的警察厅长、首尔警察厅长、国会警备队长等警方高层都遭到调查，并与尹锡悦一样遭下令限制出境。

12月11日

北韩首次报导南韩戒严危机，称尹锡悦为傀儡。

前国防部长金龙显在首尔东部看守所内企图轻生。

12月12日

尹锡悦再次就戒严事件发表谈话，主张3日发布紧急戒严的正当性，并表示无论是弹劾或调查，都会「堂堂正正面对」，拒绝自行请辞。国民力量党魁韩东勋对此表示「完全没想到」，他表示，将统一党内对弹劾案投下赞成票。

国民力量党内明确表态将投赞成票的议员累计7人，在野未跑票状况下，距离通过门槛只差1票。

12月13日

国会议长室指出，明天再度针对尹锡悦的弹劾议案，将提前1小时至当地时间14日下午4时（台湾时间下午3时）表决。

12月14日

尹锡悦弹劾议案在国会出席的300名议员中，最终以204票赞成、85票反对、3票弃权、8票无效通过。总理韩?洙将担任总统权力代理人，接管宪法和法律赋予的所有权力，包括军队指挥权、宣布戒严权、条约签订和批准权等。

尹锡悦的命运将由宪法法院作出最终决定。韩国宪法规定，宪法法院必须在180天内，也就是明年6月中旬前，宣布是否弹劾总统。如果宪法法院接受国会的弹劾决定，尹锡悦将根据宪法被免职，并且须在60天内举行总统选举；如果宪法法院驳回弹劾案，弹劾案将立即作废，尹锡悦将恢复执政。