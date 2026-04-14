战争型态改变 澳洲国防砸大钱投资无人机

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（法新社雪梨14日电） 澳洲国防部长马勒斯（Richard Marles）今天表示，因应战争型态变化，澳洲对无人机的支出将增至高达50亿澳元（约合36亿美元）。

澳洲幅员辽阔、人口稀少，因此积极发展大型无人潜舰与战机，分别命名为「鬼鲨」（Ghost Shark）与「鬼蝠」（Ghost Bat）。

马勒斯在接受澳洲广播公司（ABC）专访时指出，中东与乌克兰战事里，伊朗大量生产、价格低廉的无人机被广泛运用，澳洲因此决定同时增加对小型无人机与反无人机系统的投资。

他说：「我们看到中东目前的情势，同样需要反制无人机的科技。」

马勒斯表示，澳洲未来十年将投入120亿到150亿澳元于无人化系统；澳洲政府订16日宣布新版国家国防战略。

他说：「很明显地，现在无人自主系统是战争对抗的核心。」

马勒斯指出，考量到地理条件，澳洲国防需要涵盖各种规模的无人机能力，「小型无人机的优势在于可以大量布署，我们在乌克兰战场上正看到这种情形」。

澳洲作为美国盟友，近年来持续调整国防战力，重点着重于飞弹打击能力，以及阻吓潜在对手从北方路线靠近。

澳洲、英国、美国三方AUKUS防卫伙伴关系，目标是于下个十年协助澳洲取得核动力潜舰技术。

德国上月表示，正考虑采购澳洲研发的「鬼蝠」无人机。这款无人机可作为有人战机的忠诚僚机。