战争导致埃及能源短缺 开罗夜生活今非昔比

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（法新社开罗5日电） 埃及首都开罗（Cairo）市中心的路边咖啡馆，晚上灯光突然熄灭，这是因为能源费用飙升，政府近日不得不实施提早关门的新规定。

官员表示，鉴于埃及严重依赖进口燃料，这项决定实属「不得不为」。

63岁的阿里（Abu Ali）表示，「我以前都待到凌晨2时才回家」，「现在最晚11时就得回家，只能在家看新闻。这已不是我们认识的开罗。」

当局自上周起实施为期1个月的新规，要求平日商店最晚9时关门，周末则可延至10时。科普特复活节（Coptic Easter）期间，预计关门时间可暂延至晚上11时。

警察夜间四处巡逻确保民众遵守新规，街头不多久就只剩外送机车在黑暗中穿梭。对于惯于夜生活的开罗人来说，这无疑是一大震撼。

「过去这时候才真正开始营业，」服饰店员哈加格（Ali Haggag）站在突然安静的店外说。这座以不夜城着称的城市，现在「像回到新冠时期」。他回忆2020年街头因疫情封锁，一片空荡的景象。

较富裕的开罗人转战尼罗河畔餐厅及国际旅馆，这些观光设施不受新规限制；但小型业者生意严重受创。哈加格估计，才过几天，店内营收损失超过一半。

自2月底美国与以色列对伊朗发动战争以来，全球能源价格飙涨。埃及总理马德布利（Moustafa Madbouly）表示，埃及自1月到3月的能源进口费用，已经翻倍至25亿美元。

埃及每年约有200亿美元的石油预算，其中约6成用于供电。

埃及政府最近几周祭出「特别措施」，包括调涨燃料价格、放缓国家工程、每周日实施远距上班，市区路灯的明亮度也予减弱。

批评人士指出，提前关门对于占全国工作机会2/3的非正式经济层面，冲击尤其严重。

自美伊战争爆发以来，埃镑贬值约15%，跌至历史新低，兑美元汇率已达54.3镑，3月通膨率也攀升至13.6%。

另一间市中心咖啡店老板透露，如今员工得轮流上班，「一半的员工上一天班，然后隔天在家休息。」

尽管如此，部分店家仍抱持乐观。67岁的法瑞德（Essam Farid）耸耸肩说：「大家总会适应。」

有些咖啡馆早已重启新冠疫情时的策略，调暗灯光，铁门拉一半让顾客偷偷进来。门口的小孩负责「把风」，留意警察动向。