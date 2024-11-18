才喊让美国再次健康 小罗勃甘乃迪与川普大啖汉堡鸡块

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（法新社华盛顿17日电） 根据美国总统当选人川普儿子在社群媒体发布的一张照片，川普属意的卫生部长小罗勃甘乃迪正与他未来老板共享速食大餐，然而几天前他们才承诺要「让美国再次健康」。

小罗勃甘乃迪（Robert F. Kennedy Jr.）昨天与川普一起搭机前往纽约观看终极格斗冠军赛（Ultimate Fighting Championship, UFC），同行的还有特斯拉（Tesla）执行长马斯克（Elon Musk）和川普长子小唐纳（Donald Trump Jr.）。

小唐纳今天在社群媒体PO出一张照片，画面显示4人面前摆着盛装麦当劳汉堡、薯条、鸡块和饮料的托盘。小唐纳开玩笑地写道：「让美国再次健康，从明天开始。」

着名民主党政治家族后裔小罗勃甘乃迪（Robert F. Kennedy Jr.）曾以独立身分参选总统，但在8月宣布退选，转而支持78岁的川普。两人先前承诺要解决加工食品问题等优先事项。

川普14日宣布将提名小罗勃甘乃迪担任卫生部长时表示：「长期以来，美国人一直被工业食品复合体和制药公司压垮。」

在社群媒体留言评论的网友指出，小罗勃甘乃迪似乎是4人之中对速食最没有热情的一个，他小心翼翼地拿起一个打开的汉堡盒，面前还有薯条和一瓶可口可乐。

这位现年70岁的阴谋论者与疫苗怀疑论者长期主张，美国必须透过减少国民饮食中大量的糖、脂肪和高添加剂加工食品，来遏止肥胖率增加。

小罗勃甘乃迪在上周发布的Podcast节目中，毫不客气地批评川普的饮食习惯，说「他吃的东西真的很糟糕」。

小罗勃甘乃迪直言：「选举期间的伙食总是很差，但他（川普）在专机上吃的东西简直就是毒药。你别无选择，不是肯德基（KFC）就是大麦克（Big Macs）。」

川普从不掩饰他对速食和健怡可乐的热爱，在10月竞选造势期间，还曾短暂地在宾州一家麦当劳餐厅炸薯条，还说自己「超爱盐巴」。

小罗勃甘乃迪还需获得参议院批准，才能出任卫生部长，一些共和党资深人士则对他是否适合担任这项职务表示担忧。（译者：刘文瑜/核稿：陈昱婷）