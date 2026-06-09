抗议声浪未歇 墨西哥仍承诺世界杯和平开幕

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（法新社墨西哥市8日电） 尽管外界对墨西哥持续发酵的抗议活动感到担忧，墨国总统薛恩鲍姆（Claudia Sheinbaum）今天表示，她保证本周登场的世界杯开幕式将和平举行。

墨西哥当地一个教师工会已扬言，若政府不回应调薪与退休金改革的诉求，他们本月11日将在首都墨西哥市（Mexico City）的墨西哥对南非开幕战上示威。

尽管如此，薛恩鲍姆在每日记者会上说：「我们保证世界杯盛会将在和平与安宁中顺利进行。」

上周，在墨西哥市历史悠久的左卡洛（Zocalo）广场外，警方使用催泪瓦斯和橡胶弹驱散抗议者。当局在广场设立了一面巨型银幕，作为世界杯球迷观赛区。

该广场周围的街道目前仍用金属路障封锁，薛恩鲍姆表示，这是为了防止「挑衅行为」。

抗议教师们上周还推倒了市中心的球员纪念雕像。

虽然薛恩鲍姆一直与教师保持开放对话，但工会认为政府提出的方案不符预期。

同样参与抗议的还有数以百计来自阿约钦纳帕（Ayotzinapa）师范学院的师生，他们要求政府加大力度，调查2014年该校43名学生失踪的案件。

墨西哥市警方指出，他们今天在一辆驶入首都的巴士查获59个土制爆炸装置，并在社群平台X上发布数十个装有导火线的小型白色管状装置的照片。