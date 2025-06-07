The Swiss voice in the world since 1935
登录

报复无人机偷袭 俄称乌克兰战争攸关生存

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新社基辅6日电） 俄罗斯为报复乌克兰日前无人机奇袭，动用飞弹与攻击无人机打击乌国全境，造成至少4人罹难。克里姆林宫今天表示，乌克兰战争对俄国而言是「生存之战」。

莫斯科这番最新表态，浇熄外界对俄乌和谈取得突破性进展的希望。此前俄乌双方代表团举行一系列会议，俄国总统蒲亭和美国总统川普也通电话会谈，目的都是为止战。

俄乌几天前结束在土耳其的第二轮停火谈判，并未取得实质进展。克里姆林宫今天称这场3年的侵乌战争等同于为俄国的未来而战。

克宫发言人培斯科夫（Dmitry Peskov）答覆媒体问及川普觉得俄乌之战犹如两个小孩打架一事时告诉媒体：「对我们而言这是生存议题，也是攸关国家利益、安全及我们与子子孙孙未来的议题。」

培斯科夫这番话之前，俄罗斯国防部表示俄军再对乌克兰发动大规模飞弹与无人机打击，回应近日基辅对俄国境内的恐袭。

在这周伊斯坦堡谈判前一天，乌克兰用无人机深入偷袭俄国腹地的空军基地，摧毁多架俄军战略轰炸机，甚至连距俄乌前线上千公里外的西伯利亚一处机场都成为乌克兰袭击目标。

蒲亭事后与川普通话时表示，俄国定会报复这起乌克兰筹画18个月的偷袭。乌克兰以走私100多架小型无人机进入俄国的方式，在距离俄国机场仅几公里之处施放这些4轴无人机展开协同攻击。

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： Marc Leutenegger

您居住的地方，有住房短缺和房价上涨的问题吗？

瑞士住房危机越来越严重，而政治家也没有找到什么有效的解决方案，在您居住的地方也有住房危机吗？请给我们留言。

参与讨论
28
52 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Dorian Burkhalter

人道主义领域还有未来吗？怎样的未来？

美国、英国和瑞士-国际人道主义体系中几个最大的传统捐助国最近纷纷宣布削减援助预算。该领域陷入生存危机。哪些新的援助途径值得人道主义者去探索？

参与讨论
10
12 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Domhnall O'Sullivan

社交媒体平台对民主辩论，是推动还是阻碍？

社交媒体平台在现代民主社会中根基深厚，塑造着我们如何交流、如何形成政治观点。但问题也随之而来：这些平台真的提供了一个多元开放、活跃有序的“数字公共广场”吗？

参与讨论
12
13 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团