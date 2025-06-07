报复无人机偷袭 俄称乌克兰战争攸关生存

afp_tickers

2 分钟

（法新社基辅6日电） 俄罗斯为报复乌克兰日前无人机奇袭，动用飞弹与攻击无人机打击乌国全境，造成至少4人罹难。克里姆林宫今天表示，乌克兰战争对俄国而言是「生存之战」。

莫斯科这番最新表态，浇熄外界对俄乌和谈取得突破性进展的希望。此前俄乌双方代表团举行一系列会议，俄国总统蒲亭和美国总统川普也通电话会谈，目的都是为止战。

俄乌几天前结束在土耳其的第二轮停火谈判，并未取得实质进展。克里姆林宫今天称这场3年的侵乌战争等同于为俄国的未来而战。

克宫发言人培斯科夫（Dmitry Peskov）答覆媒体问及川普觉得俄乌之战犹如两个小孩打架一事时告诉媒体：「对我们而言这是生存议题，也是攸关国家利益、安全及我们与子子孙孙未来的议题。」

培斯科夫这番话之前，俄罗斯国防部表示俄军再对乌克兰发动大规模飞弹与无人机打击，回应近日基辅对俄国境内的恐袭。

在这周伊斯坦堡谈判前一天，乌克兰用无人机深入偷袭俄国腹地的空军基地，摧毁多架俄军战略轰炸机，甚至连距俄乌前线上千公里外的西伯利亚一处机场都成为乌克兰袭击目标。

蒲亭事后与川普通话时表示，俄国定会报复这起乌克兰筹画18个月的偷袭。乌克兰以走私100多架小型无人机进入俄国的方式，在距离俄国机场仅几公里之处施放这些4轴无人机展开协同攻击。