抱团应对美中 印度欧盟完成自贸协议谈判

（法新社新德里27日电） 印度与欧盟今天宣布达成「史上最大协议」。这项历经20多年谈判所敲定的庞大贸易协议，将打造一个涵盖20亿人口的市场。

欧盟领袖与印度总理莫迪（Narendra Modi）都希望，这项协议有助双方抵御来自全球两大经济体美国与中国带来的挑战。

拥有27个成员的欧盟表示，印欧协议将削减或取消近97%欧洲外销品的关税，每年可节省高达40亿欧元（约47.5亿美元）关税支出。

莫迪与欧盟执委会主席范德莱恩（Ursula von der Leyen）、欧盟理事会主席柯斯塔（（Antonio Costa））等人在首都新德里会面。

莫迪今天在首都新德里说：「这是个史上最大协议。这项协议将为印度14亿人口及欧盟数以百万计人带来许多机会。」还说这份协议涵盖约全球GDP约25%，以及全球1/3贸易。

欧盟一直将全球人口最多国家的印度视为未来极重要市场。

范德莱恩在声明中说：「欧洲与印度今天缔造历史。」她昨天与柯斯塔以贵宾身分出席印度国庆日「共和国日」（Republic Day）活动。

她说：「我们建立一个拥有20亿人口的自由贸易区，双方都将从中受益。」

欧盟官员表示，这是印度历来签署过最具雄心的协议，欧洲企业将因此享有先机，欧洲主要的农业、汽车及服务业等关键产业都将受惠。

新德里方面则将欧盟视为重要的技术与投资来源，以协助印度快速扩大基础建设并创造数百万个新工作机会。

根据欧盟方面数据，2024年印欧双边货贸额达1200亿欧元（约1390亿美元），较过去十年成长近90%，另有600亿欧元（约690亿美元）的服务贸易。

依据协议，印度预计将放宽对欧洲关键产品的市场准入。

汽车关税将逐步从最高110%降至最低10%；葡萄酒关税也将从150%逐步降至最低20%。

欧盟表示，目前为50%的加工食品（包括义大利面与巧克力）关税将全面取消。

范德莱恩表示，她预期欧洲对印度出口将倍增，欧盟也将「在一向高度保护的印度市场中，获得前所未有、对任何贸易伙伴而言最高程度的市场准入」。

欧盟指出，欧洲企业将可优先进入印度的金融服务与海运市场。

莫迪表示对印度而言，这项协议将提振包括纺织、宝石与珠宝、皮革制品，以及服务业在内多项国内产业。

熟悉谈判的消息人士指出，双方26日谈判进入最后关头，聚焦包括欧盟碳边境税对钢铁产业冲击等少数争执点。

此项协议达成之际，布鲁塞尔与新德里正面临美国关税与中国出口管制的压力，双方皆积极寻求开拓新市场。

印度与欧盟也预期将完成另一项协议，以促进劳工、学生、研究人员及高技能专业人士流动，并敲定一项安全与防务合作协定。

范德莱恩在社群媒体上写道：「印度与欧洲已做出明确抉择─选择战略伙伴关系、对话与开放。我们正向一个分裂的世界展现，还有另一条路可行。」

根据国际货币基金（IMF）预测，印度今年有望成为全球第4大经济体。

新德里数十年来仰赖莫斯科提供关键军事装备，近年则试图透过多元化进口来源及推动本土制造，降低对俄罗斯的依赖；欧洲目前面对美国川普政府，也正采取相同做法。