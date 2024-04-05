控以军阻挠援助加萨 13大慈善团体呼吁停火

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（法新社耶路撒冷4日电） 13个大型国际援助组织今天警告，当前在加萨走廊驰援几乎不可能，其中一个组织指责那些向以色列提供军火的国家与当地「形同种族灭绝」行径串通一气。

这13个人道主义团体抨击以色列限制援助进入加萨走廊（Gaza Strip），非政府组织无国界医生组织（Doctors Without Borders）行动总监德富尔尼（Isabelle Defourny）谈及有关种族灭绝行径的危险。

总部设在美国的慈善组织世界中央厨房（World Central Kitchen, WCK）7名工作人员本月1日命丧以军空袭，消息一出引发国际愤慨。美国总统拜登表示感到「震惊和心碎」。

但无国界医生（法国）主席德富尔尼表示，美国、英国和法国等国家向以色列提供军事支援，「在道德和政治上与我们眼中形同种族灭绝的行径串通一气」。

这些援助组织也要求以色列放弃对加萨南部拉法（Rafah）发动地面攻势的计画，目前有上百万平民在拉法避难。

尽管世界中央厨房已暂停在加萨的行动，这次联合呼吁加萨停火的乐施会（Oxfam）和拯救儿童基金会（Save the Children）等13个组织都没表示他们从当地撤离。

德富尔尼说，无国界医生组织在加萨的300名人员中已失去了5位，并表示世界中央厨房7名工作人员罹难并不令人意外。

她说，加萨「现今环境根本没办法提供人道主义援助」，「因为在过去6个月里，我们目睹了以色列对全体人民发动战争时所做的选择，这些人民受困、被剥夺粮食且遭到大规模轰炸」。

她还说「加萨变得愈来愈不是人住的地方」，「已达到绝对恐怖的境地」。

德富尔尼表示，国际法院（ICJ）在1月命令以色列采取措施防止种族灭绝行径，且上周再次下令，但「以色列迄今却是反其道而行，持续阻挡人道主义援助并摧毁重要民生基础设施，从世界中央厨房遇袭和（加萨最大医院）西法医院（Al-Shifa）被毁情况可见一斑」。

以色列强烈反驳有关以方阻止援助的指控，反称人道组织未能做好分发工作。

乐施会表示，加萨北部挨饿的人民每天被迫以平均245卡路里的热量生存，比一罐豆子还少，远低于每人每日建议平均摄取量2100卡路里。乐施会高级人道救援政策顾问保罗（Scott Paul）说，北部将近一半的人实际上「靠更少生存」。

这些慈善团体呼吁立即停火，并说以色列及提供以色列军火的国家「有义务（根据国际法）保护人民免遭暴行」。