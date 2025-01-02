控播出煽动内容 巴勒斯坦自治政府封杀半岛电视台

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（法新社雷马拉1日电） 巴勒斯坦官方媒体瓦法社（Wafa）报导，巴勒斯坦自治政府今天指控总部设于卡达的半岛电视台（Al Jazeera）播放「煽动性内容」，并宣布在巴勒斯坦境内禁播。

瓦法社指出：「由文化部、内政部与通讯部组成的专门部长级委员会已决定暂停半岛电视台卫星频道的播出，并冻结其在巴勒斯坦的所有活动及办公室运作。」

报导指出：「这项决定同时暂时冻结所有记者、员工、工作团队及相关频道的运作，直到半岛电视台的法律地位符合巴勒斯坦现行的法律与规范为止。」

报导还说：「这项决定是为了回应半岛电视台执意播出带有误导性、煽动性、挑拨性以及干预巴勒斯坦内政的煽动性报导内容。」

半岛电视台一名员工向法新社证实，电视台于约旦河西岸雷马拉（Ramallah）的办公室今天已收到停播令。

巴勒斯坦武装组织「哈玛斯」（Hamas）谴责这项禁令，并透过声明表示：「这项决定与自治政府近期采取的一系列任意行动一致，这些行动旨在限制公共权利与自由，并强化对巴勒斯坦人民的安全控制。」

哈玛斯透过声明表示：「我们要求巴勒斯坦自治政府立即撤回这项决定…这对于确保媒体继续报导占领行为并支持我们人民的坚定立场至关重要。」

半岛电视台日前报导巴勒斯坦安全部队与激进分子在哲宁（Jenin）发生的种种冲突后，与巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmud Abbas）所属的巴勒斯坦解放阵线（El Fatah）派系间的紧张关系升温。

半岛电视台去年12月底曾谴责巴勒斯坦解放阵线在约旦河西岸部分遭占领地区，针对该电视台发起「煽动运动」。

半岛电视台当时发布声明表示：「这场运动起因于该电视台报导哲宁地区的巴勒斯坦安全部队与抵抗战士间的冲突。」

声明还说：「在报导哲宁地区的悲剧性事件时，半岛电视台确保各方观点都得以呈现，包括抵抗战士的观点，以及巴勒斯坦安全部队发言人的观点。」