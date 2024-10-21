摩尔多瓦惊险通过入欧公投 欧盟议长波兰总理赞扬

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（法新社布鲁塞尔21日电） 欧洲国家摩尔多瓦今天在俄罗斯干预疑云下，以些微差距通过加入欧洲联盟（EU）的公民投票。欧洲议会议长梅特索拉为此表达祝贺，波兰总理图斯克也赞扬摩尔多瓦展现的勇气。

在完成逾99%的计票后，这场公投的赞成票以约50.28%比率胜出，但仅比反对票多8000票。摩尔多瓦亲欧总统桑杜（Maia Sandu）其后表示，她的阵营「在1场不公正的奋战中以公正方式获胜」。

欧盟表示，摩尔多瓦昨天举行的入欧公投和总统大选首轮投票，都受到俄罗斯「空前的干预和恫吓」而蒙上阴影。

桑杜在网路上发布的影片中表示：「在这场将决定国家前途的艰困抗争中，我们赢得了首场战役。」她并呼吁民众参与11月的总统选举第2轮投票。

梅特索拉（Roberta Metsola）在社群媒体平台X发文写道：「摩尔多瓦共和国做得好！感谢你们的勇气。」她并以罗马尼亚语写上：「欧洲就是摩尔多瓦，摩尔多瓦就是欧洲。」再以英语写着：「我们的未来将一同开创。」

曾任欧盟理事会（European Council）主席的图斯克（Donald Tusk）也在社群媒体发文称赞摩尔多瓦是个「勇敢的国家」，并为这个国家的「伟大领导人」喝采。

他写道：「能使莫斯科大怒、令欧洲印象深刻，并且再次拯救她的国家－这就是桑杜。」