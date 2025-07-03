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撤换传言甚嚣尘上 英相施凯尔力挺财相里夫斯留任

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（法新社伦敦2日电） 英国首相施凯尔（Keir Starmer）今天表示，财政大臣里夫斯（Rachel Reeves）将会留任很长一段时间。先前有关里夫斯未来去留的谣言甚嚣尘上，致使她在国会显得心烦意乱。

施凯尔在下议院的首相答问（Prime Minister’s Questions，PMQs）时，没有保证里夫斯将担任财政大臣直到可能于2029年举行的下届大选，里夫斯泪洒国会。

在此之前，由工党领导的政府在关键的福利削减发生180度的转变，导致数十亿英镑规模的公共财政刺激政策化为泡影，引发里夫斯可能丢官的臆测。

英镑在昨天重贬超过1%，伦敦股市也在猜测声中下跌。

施凯尔的发言人随后告诉记者，里夫斯得到施凯尔的「全力支持」，而里夫斯的发言人则表示，她的沮丧来自于「个人因素」。

施凯尔的新闻秘书说，里夫斯「哪也不会去」，「她受到首相的全力支持」。

当被问及「为什么施凯尔在下议院被问到相关问题时，没有坚定表达对里夫斯的信任」，这名秘书说「他已经一再这么做了」。

施凯尔稍后告诉英国广播公司（BBC），身为财政大臣，里夫斯表现出色，她将在这个位子上继续留任「很长一段时间」。

在同党国会议员反对后，施凯尔1日在福利政策上做出让步，严重打击他的威信。

施凯尔在削减福利政策退缩后，为里夫斯的计画留下近50亿英镑的黑洞，迫使她可能不得不对「劳动人口」提高税收。之前她已多次排除这项作法。

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