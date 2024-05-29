救援物资抵巴纽山崩现场 总理归咎异常降雨酿灾

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（法新社莫士比港29日电） 太平洋岛国巴布亚纽几内亚24日发生大规模山崩，约2000人遭活埋，今天救援食物和药品开始运抵现场。总理马拉普将今年多起灾害归咎于「异常降雨」和天气模式的改变。

巴纽政府估计，24日凌晨在恩卡省（Enga）高地聚落所发生的大规模山崩，可能造成2000人遭活埋。

众人以临时凑合的工具在土石堆疯狂挖掘，几天以来仅挖出6具遗体。

总理马拉普（James Marape）表示，在恩卡省发生山崩之前，今年巴纽发生的自然灾害就已造成逾1.26亿美元（约新台币41亿元）的损失。

马拉普说：「今年我们遭遇异常降雨，导致河流区洪水泛滥、沿海地区海平面上升，以及一些地区发生山崩。」

巴纽政府表示，国防部长约瑟夫（Billy Joseph）今天带着澳洲供应的救援物资赶往山崩现场。此外，澳洲和纽西兰的军事人员也会来协助救援工作和灾后重建。

巴布亚纽几内亚关怀中心（CARE Papua New Guinea）负责人麦马洪（Justine McMahon）告诉法新社：「我们听闻许多孩子劫后余生，已吓得不会说话了。」

当地居民开始以庞大队伍送葬哀悼，将罹难者遗体运走，他们为逝去亲人沉痛哀伤，这情况可能持续数周之久。（译者：纪锦玲）