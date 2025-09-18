教宗首度专访：同婚、女执事教义不变

（法新社利马18日电） 美国出生的教宗良十四世（Pope Leo XIV）今天在他的首次专访中表示，不会改变教会关于同志婚姻及女性执事的核心教义。

4个月前当选的良十四世，论调与直言不讳、试图推动教会现代化而令保守派震怒的前教宗方济各（Pope Francis）不同。

良十四世为新书「良十四世：全球公民，21世纪的传教士」（Pope Leo XIV: Global Citizen, Missionary of the 21st Century, 暂译）接受美国记者艾伦（Elise Ann Allen）访问时坦言：「人们希望教会教义改变，希望态度改变。」

但他表示：「考虑改变教会对任何议题的立场之前，我们应该先改变我们的态度。」

良十四世表示，他与方济各一样，希望教会欢迎所有人，「但我不会因为某个人是否拥有某一特殊身分，而邀请或不邀请他们进入教会」。

今年4月以88岁高龄辞世的方济各任内多次表示，欢迎过去被视为「罪人」的族群进入教会。

但良十四世表示，教会对于性与婚姻的教义「在可预见的未来极不可能」改变。

他在今天于秘鲁出版的这本西班牙语新书中表示：「我认为教会的教导会持续维持现状。」良十四世曾在秘鲁担任传教士近20年。

方济各批准同性伴侣在特定条件下可获教会祝福，引发保守派、尤其是非洲与美国教会的强烈反弹。

良十四世认为，「涉及LGBTQ（同性恋、双性恋、跨性别及酷儿）议题的问题都极具分裂性」，「我试着不再让教会继续撕裂」。

70岁的良十四世也泼了外界对女性执事议题的冷水，这是方济各鼓励天主教专家探讨的潜在历史性改革。

良十四世说，「我目前无意改变教会在这个议题上的教导」，但他「当然愿意继续倾听各界意见」。