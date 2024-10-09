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大学排名：苏黎世联邦理工学院仍是欧陆最佳高校

排在第11名的苏黎世联邦理工学院是欧洲排名最前的大学。
排在第11名的苏黎世联邦理工学院是欧洲排名最前的大学。 Keystone / Georgios Kefalas

根据《泰晤士高等教育》(Times Higher Education)杂志发表的最新大学排名，苏黎世联邦理工学院(ETHZ)依然是欧洲大陆最好的高等学府。这次跟上年一样，该校仍排第11位。

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2 分钟
Keystone-SDA

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排名表中名次第二好的瑞士高校是洛桑联邦理工学院(EPFL)，在“2025年世界大学排名”中，该次名次较上年前进了一位，排在第32位。

美英两国高校仍雄居榜首：英国牛津大学已连续9次蝉联冠军。亚军和季军分别是美国的麻省理工学院和哈佛大学。

排名前百的高校中再无其他瑞士大学。曾被收录的苏黎世大学(UZH)于今年3月退出排名。当时苏黎世大学批评此类排名制造了错误的刺激方式。

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