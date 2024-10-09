大学排名：苏黎世联邦理工学院仍是欧陆最佳高校

根据《泰晤士高等教育》(Times Higher Education)杂志发表的最新大学排名，苏黎世联邦理工学院(ETHZ)依然是欧洲大陆最好的高等学府。这次跟上年一样，该校仍排第11位。
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排名表中名次第二好的瑞士高校是洛桑联邦理工学院(EPFL)，在“2025年世界大学排名”中，该次名次较上年前进了一位，排在第32位。
美英两国高校仍雄居榜首：英国牛津大学已连续9次蝉联冠军。亚军和季军分别是美国的麻省理工学院和哈佛大学。
排名前百的高校中再无其他瑞士大学。曾被收录的苏黎世大学(UZH)于今年3月退出排名。当时苏黎世大学批评此类排名制造了错误的刺激方式。
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为什么大学排名口碑不佳
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对于有出国打算的学生和研究人员来说，大学排名可以就学习和研究的地点提供建议——去伦敦、柏林还是苏黎世？近日，苏黎世大学声称，《泰晤士报高等教育》周刊的年度大学排名毫无价值，其背后的原因有哪些？
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对各大学的评估共基于18个指数，将各个高校的教学、科研、知识传递与国际定位等都纳入考量。这个排名一共包含了2092个高等院校。
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瑞士采蘑菇者面临解毒剂短缺问题
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目前用于治疗蘑菇中毒的解毒剂短缺已很成问题。瑞士中毒信息基金会(Tox Info Suisse)敦促业余采菇者，将所有采摘到的蘑菇送至官方蘑菇检查机构进行检查。
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瑞士研究称全职工作增加患癌风险
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弗里堡大学(UniFr)的科研人员称，全职工作者有更高的患癌风险。他们在一项最新研究中发现，与选择其他职业道路的人相比，工作量为100%(即从事全职工作)的人患上癌症的几率更高。为何会如此目前尚不明确。
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三分之一的瑞士居民计划更换医疗保险机构
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2025年医疗保险费将大涨的消息一出，大约三分之一的瑞士人考虑更换医疗保险公司。
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伯尔尼举行10月7日袭击受害者悼念仪式
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上周日(10月6日)，200多人在伯尔尼的犹太会堂共同悼念一年前哈马斯袭击的受害者。悼念者聆听的讲话提到，10月7日的恐怖袭击不仅给以色列社会，也给世界各地的犹太群体留下了深深的伤痕。
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瑞士通胀率降至三年来的最低点
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9月，瑞士通胀率放缓至三年来的最低水平，这表明瑞士央行可能进一步放松货币政策。
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半数瑞士青年向往四口之家模式
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四口之家的家庭模式依然非常时兴。半数以上的年轻成人还很向往这种模式，然而年长人群的现实却跟这个梦想有些出入。与此同时，育儿的重担更多是由母亲而非父亲承担。
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五分之一的瑞士家庭使用热泵供暖
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自2000年以来，瑞士家庭使用热泵供暖的比例增加了五倍。该结论来自瑞士联邦统计局(FSO)9月23日公布的新建筑与住房统计数据。
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瑞士调研显示，大多数居民希望新建核电站
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瑞士政府计划撤销禁止建设新核电站的法令，而半数以上的瑞士居民支持这个计划。
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志愿者日益短缺，三分之一以上的瑞士老人倍感孤苦
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根据瑞士老年人组织Pro Senectute提供的数据，超过三分之一(37%)的85岁及以上瑞士老人感到孤独，人数约达9万。行动不便往往伴随着社交范围的萎缩。
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23岁中国留学生持刀袭击三名瑞士儿童，目前重伤儿童已脱离生命危险
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10月1日，一名23岁的男子在苏黎世Oerlikon地区持刀袭击了几名幼童，导致三名5岁男孩受伤，其中一人重伤和两人轻伤，伤者被随即送往医院。
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瑞士高校在QS世界大学排名中略有下滑
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瑞士高校在全球大学排名竞争中略显逊色。在QS年度世界大学排行榜上，瑞士大学总体排名退多进少。不过，苏黎世联邦理工学院再次获评欧洲大陆最好的大学。
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瑞士高校排名几近全线急跌，唯苏黎世联邦理工稳中有升
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在QS公布的2024年度最新世界大学排名中，苏黎世联邦理工学院依然雄踞欧洲大陆地区高校之榜首。但总体而言，瑞士大学在全球高校竞争排名中全线下跌，日渐式微。
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一文读懂瑞士高等教育体系
瑞士大学在国际排名中经常名列前茅，吸引了许多外国学生。在本文中，我们将介绍瑞士有哪些类型的大学，学生如何进入这些大学，以及外国学生如何融入其中。
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纯干货：瑞士高校哪些专业实力最强？
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根据2021年度QS世界大学学科排名，瑞士酒店管理学院整体冠绝全球，鳌头独占，全球排名最高的十所酒店管理学校中就有八所位于瑞士。
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大学排名有多重要？瑞士这样说。
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瑞士学校在大学排名中一贯表现优异。对瑞士来说最主要的大学排名是哪些？为什么这些排名之间差异很大？哪个排名是最好的？瑞士大学怎样看待排行？
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