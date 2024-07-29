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世界最大瑞士国旗将为国庆节回归

8月1日：最大瑞士国旗将回归森蒂斯峰。
8月1日：最大瑞士国旗将回归森蒂斯峰。 Keystone-SDA

为庆祝8月1日瑞士国庆节，巨型瑞士国旗将再次被悬挂在森蒂斯峰(Säntis)石壁上。

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Keystone-SDA

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这面巨型国旗面积达6400平方米，重量超过700公斤，去年因天气恶劣未能“露面”，而今年7月31日上午10:30，它将再次在森蒂斯峰北坡上展开。

不过，运营该地区滑雪拖牵的森蒂斯峰铁路公司(Säntis Bahn)表示，一切还得取决于天气状况。森蒂斯峰位于阿彭策尔州(Appenzell)和圣加仑州(St. Gallen)两州境内。

去年该地受狂风影响，根本无法挂起这面壮观的国旗，挂起和固定这面旗需要许多人共同配合，他们的安全必须得到保证。

2009年7月31日这面旗第一次在森蒂斯峰北坡展开。后来每年为庆祝国庆节，他们都会在这个石壁上挂起这面大旗，若是天气晴好，那么从瑞士东部的很多地方都能看到这个红底白十字旗帜。

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