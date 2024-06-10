巴塞尔艺术展在经济动荡形势下开幕

第54届巴塞尔艺术展(Art Basel)-世界最重要艺术博览会-于本周一(6月10日)揭开帷幕。尽管去年的市场条件略显疲软，但展会主办方对此次展会的成功感到乐观。
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根据巴塞尔艺术展与瑞银集团(UBS)最近发布的艺术市场报告，在经历过新冠疫情后，全球艺术市场预计会出现4%的衰退。对于巴塞尔艺术展总监梅柯·克鲁斯(Maike Cruse)来说，即将召开的巴塞尔艺术展将成为市场现状的风向标。
这位总监对此表示乐观。她告诉Keystone-SDA通讯社，各画廊的展览安排都非常出色，许多重要收藏家也已注册。
巴塞尔艺术展如今在迈阿密、香港以及近两年在巴黎都开设了展会分站，而位于该展会系统诞生地的瑞士西北部巴塞尔市的这个展会目前仍是规模最大、最重要的一个。来自40个国家的285家画廊入选展会，其中包括主要的艺术贸易集团。今年将有22家画廊首次参展。克鲁斯表示：“在我看来，实现新老更替非常重要。”
加分项：亲密关系与艺术亲和力
这位总监还非常重视一点，就是要把艺术展牢牢扎根于巴塞尔这座城市。她认为，与艺术的亲密关系和同时具有的亲和力是巴塞尔的一大优势。她说道：“这种结合只有每两年一届的威尼斯艺术双年展(Art Biennale)和每五年一届的卡塞尔文献展(Kassel Documenta)才有。”国际艺术界也非常赞赏这个艺术展。
6月10-11日两天巴塞尔艺术展会先对贵宾开放。6月12日为展出日，在之后的6月13-16日，艺术展将对公众开放。从今天起，自Mittlere Brücke(横跨莱茵河的桥梁)至Messeplatz，名为“艺术通道”(Art Parcours)的免费展览步行道将对公众开放。
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