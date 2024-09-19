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瑞士图书馆迎接访客逾4600万人次

2023年，瑞士图书馆借出图书及其他媒体资料超过4’000万册。
2023年，瑞士图书馆借出图书及其他媒体资料超过4’000万册。 Keystone-SDA

瑞士联邦统计局9月16日发布报告称，瑞士公共图书馆去年共迎接访客4’630万人次，比2022年多740万人次。活跃用户总数保持在170万人。

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Keystone-SDA

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据统计局数据显示，瑞士拥有图书馆1’498家，数量较前一年(1’484家)略有增加。瑞士平均每10万居民共享16.7个图书馆，高于博物馆或电影院等文化机构的数量。

2023年，瑞士图书馆借出的图书和其他媒体资料超过4’000万册，保持了上一年的水平。同时，图书馆还吸引了大量访客。根据统计局的数据，图书馆组织了79’000余场活动，远超前一年的近7万场。

瑞士图书馆共有8’607名工作人员(相当于4’337个全职岗位)及2’339名志愿者。

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