瑞士城市化进程仍在继续

城市扩张：鸟瞰瑞士最大城市苏黎世。 KEYSTONE/Christian Beutler

2010年到2020年间，瑞士新增三个城区群，十座城市。目前，居住在乡村的人口仅占比14%。

3 分钟

Keystone-SDA 其他1种语言 English en Switzerland continues to urbanise, statistics show 原版 更多阅览 Switzerland continues to urbanise, statistics show

点击这里，订阅瑞士资讯swissinfo.ch时事通讯(Newsletter)，迅速、深入互动地了解瑞士第一手新闻资讯。

瑞士联邦统计局(FSO)日前表示，瑞士57%的国土面积是乡村地区。城市占地仅有17%，却居住着65%的人口和76%的劳动力。居住在乡村地区的打工人占比只有9%。

瑞士的52个城市群是660万人的家。过去十年间，其面积增长了1.4%。瑞士近一半的城市都属于城市群。这样的城市群由一个人口稠密的城市中心和与该中心功能相连的周边市镇组成。

根据该定义及最近数据，2010年到2020年间，瑞士共新增三个城市群：布格多夫(Burgdorf，伯尔尼州)，梅尔斯-萨尔甘斯(Mels-Sargans，圣加仑州)和赖纳赫(Reinach，阿尔高州)。49个原有的城市群中，13个保留了原先的规模，其他城市群中的市镇则有增有减。

与此同时，人口规模保持不变，不过核心城市的人口数量普遍增加，周边城市人口数相应减少。

十个新城市

目前，大约172个市镇符合统计要求对“城市”的定义，较2010年增加了十个。在此期间，全国并无市镇因不符合标准掉出城市之列。统计术语定义中，由多个村庄组成的乡镇不能被称作城市。

总体来看，瑞士的2131个市镇中，24%为城市、49%为乡镇、27%介于两者之间。以上分类的主要依据是城市密度，规模、其他城市属性以及城市间的功能性相连程度。人口、经济、城市发展及交通网的扩展相互作用，对以上特征产生重要影响。

瑞士联邦统计局每十年对市镇进行一次重新分类。